Pesic: "Este partido no fue de gran nivel, pero ganamos"

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha reconocido tras ganar al Divina Seguros Joventut en el Palau Blaugrana (87-61), en el primer duelo del 'Playoff' de la Liga Endesa, que no jugaron a "gran nivel" pero lograron ganar, jugando en el tercer cuarto como en los primeros 10 minutos, dominando en defensa y en ataque, y quiere repetir este guión el domingo en Badalona para sellar el pase a 'semis'.

"Tras el descanso cambiamos el chip y jugamos como en los primeros 10 minutos. Se puede decir que jugamos en esta temporada algunos partidos mejores y no ganamos. Este partido no fue de gran nivel pero ganamos, y estamos en muy buena forma", celebró Pesic en rueda de prensa.

Y es que para Pesic, la mejor parte de su partido fueron los primeros 10 minutos. "Jugamos nuestro baloncesto con defensa y con ataque. Después perdimos la organización en ataque, ellos son muy orgullosos y empezaron a jugar una defensa con mucha agresividad y nosotros no atacamos, no reaccionamos ni jugamos nuestros sistemas", comentó.

"En el segundo cuarto no se gana el partido, tampoco en el primero. Se necesita continuidad, más disciplina en ataque. Gracias a nuestras no buenas decisiones en ataque en el segundo cuarto dimos la oportunidad al Joventut de meterse en el partido, pero a partir del tercer cuarto jugamos muy bien", celebró.

Sobre su expulsión comentó que no le dijo "nada" al árbitro, y que no cambió el partido. "Nada ha cambiado. He visto el partido, el criterio era el mismo, algunas decisiones las vamos a analizar pero nosotros metemos, jugamos igual que en los primeros diez minutos. Ellos no metieron sus tiros, nosotros cogimos rebotes defensivos, Heurtel metió puntos y el partido estuvo ganado en los primeros 8-10 minutos tras el descanso", reiteró.

"Cada equipo depende de la posición de '1' y de '5', pero el resto de jugadores hacen de la 'Penya' un equipo muy completo, con jugadores que tienen tiro, que pueden defender. Pienso que Singleton ha hecho un gran trabajo, porque Harangody es importante para marcar la diferencia y no pudo hacer su ritmo", señaló sobre la buena defensa al 'MVP' Nico Laprovittola y a Marko Todorovic.