Pesic vuelve al Barça con un título bajo el brazo

Publicado 18/02/2018 23:41:15 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El técnico del FC Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, vuelve a ser talismán en el inicio de su segunda campaña en el banquillo culé, al llevar a su equipo a la conquista de la Copa del Rey, un estreno que emula al de 2003, cuando además ganó Liga y Euroliga.

"Yo estaba de vacaciones en Austria y me llamó Nacho y me preguntó si estaba preparado. Tomé el primer avión. Me dijo: 'Si vienes a Barcelona podremos llegar mejor a un acuerdo'. Y ahora estoy aquí", explicó este mismo domingo, en el Gran Canaria Arena, después de ganar la final (90-92) al Real Madrid.

A poco más de una semana de la Copa, Pesic tomó las riendas tras la destitución de Sito Alonso de un equipo que volvía a deambular por las canchas de Europa una temporada más. Cuatro años y un título de Supercopa en 2015, era el bagaje de los catalanes hasta el torneo del K.O. en Las Palmas.

El técnico serbio resucitó al equipo hasta terminar con la sequía de títulos grandes, ganando su segunda final copera. Pesic lleva un título bajo el brazo cuando llega a la Ciudad Condal. En 2003, el serbio debutó en el banquillo azulgrana con otra Copa, a la que siguió la liga y la primera Euroliga de la historia del club.

En total, Pesic suma cinco títulos en el Barça: dos Copas del Rey (2003 y 2018), dos títulos de Liga Endesa (2003 y 2004) y una Euroliga (2003). Ahora, falta saber si la reacción va más allá de una semana gloriosa. "Ahora pelearemos por la liga", dijo por su había dudas de su intención.