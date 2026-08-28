Portugal sorprende a la España del relevo generacional

Archivo - Willy Hernangómez, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto ha perdido en casa este viernes por 89-95 ante la selección de Portugal dentro del Grupo I en la segunda fase clasificatoria hacia la próxima Copa Mundial de la FIBA, que se disputará en Catar del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027.

En el Pabellón Príncipe Felipe, el partido comenzó igualado y un mal gesto de Willy Hernangómez provocó su sustitución y el debut oficial de Aday Mara, en su Zaragoza natal, con la selección española absoluta. No obstante, Rúben Prey se lo amargó durante un rato con varios aciertos que distanciaron un pelín a Portugal en el marcador (9-14).

Willy regresó pronto a la cancha, pero 'La Familia' no cerraba atrás lo suficiente y acabó el primer periodo con un 14-21 en contra después de una canasta de Miguel Queiroz, a tablero, casi sobre la bocina. Sin embargo, el segundo acto empezó mejor para España gracias a un triple de Santi Yusta y justo a continuación una falta en ataque de Diogo Ventura.

También vivió su debut oficial Baba Miller y poco a poco los pupilos de Chus Mateo redujeron su desventaja, sobre todo, con un par de triples de Darío Brizuela y luego con otro de Mario Saint-Supéry para constatar el volteo de marcador (29-24). Solicitó ahí tiempo muerto el entrenador visitante, Mário Gomes, y su plan de cargar juego interior funcionó.

El partido entró en una fase áspera y tanto Rúben Prey como Neemias Queta sacaron tajada dentro de la 'pintura' para volver a cambiar el signo del marcador (39-47). Actores secundarios como Rafa Lisboa y André Cruz ayudaron a ese nuevo arreón del equipo portugués, que se marchó al descanso con un 41-47 que dejaba bastante claro su espíritu de lucha.

Al regreso de vestuarios, prosiguió el toma y daca, con pique claro entre Queta y Mara. Mediado este tercer cuarto, y tras haber realizado el pívot español un matazo al contragolpe con celebración muy cerca del pívot portugués, ambos se enzarzaron y eso calentó a 'La Familia' de tal modo que Álvaro Cárdenas cogió responsabilidad con un canastón (62-59).

Fue una penetración y tiro a aro pasado, casi de espaldas, que en el siguiente ataque español tuvo continuidad con un triple de Brizuela. A 3:51 para zanjar el tercer periodo, Mário Gomes no quería que el partido se le escapase y pidió tiempo muerto, del cual volvió mejor su equipo.

Respondían los visitantes a cada acción positiva de su oponente, como demostraron Ventura, con un triple lateral que situó el 70-69 a 32.4 para la conclusión del tercer cuarto, y Queta con un palmeo tras rebote de ataque para fijar el 71-71 en el minuto 30. El propio Queta inauguró el puntaje del cuarto cuarto y Travante Williams amplió la ventaja lusa.

En la acción posterior perdió la bola Sergio de Larrea, discreto a lo largo de la noche, y lo aprovechó Ventura para situar un 71-78 que un buen rato estuvo sin moverse. Joel Parra despertó a 'La Familia' de su letargo con una bandeja donde anotó y recibió falta, pero falló el libre adicional y ese acercamiento en el marcador no cuajó en otra remontada.

La puntería de Lisboa y de Williams en el lanzamiento exterior sirvió para dejarlo claro, pues el 81-91 fue una losa pesada para los locales. A pesar de un coletazo final de España, la selección portuguesa gestionó bien su renta y ató esa sorprendente victoria para ponerse en el grupo con balance 4-3; por su parte, 'La Familia' luce un balance de 5-2.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 89 - PORTUGAL, 95 (41-47, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Cárdenas (18), González (3), Pradilla (-), Parra (17) y W. Hernangómez (7) --quinteto inicial--; De Larrea (-), Brizuela (19), Saint-Supéry (5), Yusta (5), Miller (-), J. Hernangómez (3) y Mara (12).

PORTUGAL: Brito (5), Lisboa (11), Williams (22), Prey (15) y Queta (16) --quinteto inicial--; Cruz (3), Relvão (-), Ventura (19), Amarante (-), Queiroz (2) y Monteiro (2).

--PARCIALES: 14-21, 27-26, 30-24 y 18-24.

--ÁRBITROS: Salins (LET), Barkauskas (LIT) y Sahin (TUR). Eliminaron por faltas personales a Cárdenas en España.

--PABELLÓN: Príncipe Felipe de Zaragoza.