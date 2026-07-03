La producción televisiva de la Copa del Rey de baloncesto, galardonada en los Premios TM Broadcast

Archivo - Los jugadores del Baskonia Trent Forrest (i) y Timothé Luwawu-Cabarrot (d) tras ganar la final de la Copa de S.M. el Rey de baloncesto, en el Roig Arena, a 22 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). En la final se enfrent - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Premios TM Broadcast han otorgado una mención especial a la mejor producción técnica deportiva por la Copa del Rey de este 2026 disputada en Valencia, galardón compartido por la propia Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) junto a las empresas productoras Tech Brand Stories (TBS) y Mediaframe.

"TM Broadcast ha valorado la dificultad de una cobertura que mezclaba diferentes espacios, con más de 60 horas en directo", indicó la ACB este viernes en su página web. "Por un lado, la emisión de la Copa del Rey en el Roig Arena, en directo en DAZN, y Movistar Plus+ y Orange de la mano de DAZN Baloncesto, con la producción técnica de Tech Brand Stories con 19 cámaras en la señal 'pool' y cinco en la personalización de DAZN. Para ello fueron necesarios 74 profesionales y dos unidades móviles interconectadas entre sí", añadió en su texto de prensa.

"Por otro, la Minicopa Endesa en la Fonteta con 17 partidos producidos por Mediaframe, en un modelo de retransmisión técnicamente complejo por su emisión de forma paralela en 'streaming' en Youtube y distribución a operadores como DAZN, Esport3, Real Madrid TV y medios internacionales", subrayó la ACB en su explicación del premio.

Los TM Broadcast también reconocieron la retransmisión en directo del Encuentro de Aficiones, un proyecto realizado conjuntamente por la ACB y el diario 'Marca' con la producción de Mediaframe. "Una emisión en exteriores que combinó varias cámaras en localizaciones dispersas, y dos drones para captar la espectacularidad del evento", concluyó la nota.