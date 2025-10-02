Quince estrellas brillan en el calendario retro de la Liga Endesa 2025-26

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acb ha presentado este jueves el calendario de la Liga Endesa 2025-26, que además de mostrar las fechas y horarios de toda la temporada pretende ser "mucho más que un calendario" al mostrar en estilo retro a quince jugadores, quince estrellas de la competición, que salen de su zona de confort.

En el calendario aparecen 15 estrellas de la Liga Endesa de una forma bien distinta a la que muestran en la pista con sus equipaciones oficiales, con un 'look' retro y en fotos artísticas en una sesión de estudio realizada por el fotógrafo de moda Felipe Hernández.

Los protagonistas son Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos), Iván Aurrecoechea (Coviran Granada), Juan Fernández (Bàsquet Girona), Rodions Kurucs (Baskonia), Jean Montero (Valencia Basket), Dani Pérez (Baxi Manresa), Francis Alonso (Río Breogán), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Andrew Albicy (Dreamland Gran Canaria), Melwin Pantzar (Surne Bilbao Basket), Edy Tavares (Real Madrid), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Willy Hernangómez (Barça) y Stan Okoye (MoraBanc Andorra).

"Y bueno, que le llamamos calendario por algo. Como no podía ser de otra manera con ese nombre, también podrás encontrar la información clave para no perderse detalle de la Liga Endesa y todas las competiciones de baloncesto con clubes acb en la temporada 2025-26", explicó la acb en una nota informativa.