Rajoy visita a la selección antes de su partido ante Montenegro

Publicado 24/02/2018 16:25:04 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha visitado este sábado a la selección española de baloncesto en Zaragoza, donde el combinado de Sergio Scariolo disputará un nuevo partido de la segunda 'ventana' de la fase de clasificación para el Mundial de China de 2019 tras ganar el viernes a Bielorrusia (82-84).

Durante unos minutos, Rajoy, acompañado por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, tuvo la ocasión de charlar con los jugadores. El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, presentó a cada miembro de la expedición al presidente del Gobierno, quien coincidió con los jugadores, ya que comparecía en una convención del Partido Popular en la capital aragonesa.

Con uno de los miembros de la selección con los que estuvo más tiempo fue con Fran Vázquez, quien al igual que Rajoy, es gallego, y tuvieron tiempo de hablar sobre anécdotas de Chantada, de donde es originario el pívot. El jugador del Iberostar Tenerife fue el encargado de entregarle al presidente del Gobierno una camiseta de España con su nombre, a modo de obsequio, por parte de la plantilla. Además de Rajoy y la ministra de Sanidad, también estuvo presente el vicepresidente de la FEB y presidente de la federación aragonesa, José Miguel Sierra.

"Para mí es un orgullo estar aquí con vosotros. Y ya que en España todo el mundo sabe de deporte, yo no voy a ser menos, pero la verdad es que sigo mucho el baloncesto, es un deporte que me gusta mucho, es bonito y noble", confesó Mariano Rajoy a los integrantes de la expedición española, que jugará el lunes en Zaragoza frente a Montenegro, partido al que no podrá asistir el presidente, pero aprovechó para desear a los jugadores "todo el éxito del mundo".

Por su parte, el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, agradeció a Rajoy "el detalle de pasar unos minutos" con los jugadores. "Sin duda, significa un respaldo importante para el partido del lunes, que, como todos, será complicado, pero en el que el equipo va a dar el máximo para clasificarse para la Copa del Mundo", concluyó.