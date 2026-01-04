Ramón Díaz "da un paso a un lado" y deja el Coviran Granada

Ramón Díaz - COVIRAN GRANADA | FERMÍN RODRÍGUEZ

El Coviran Granada anunció este domingo el cambio en su banquillo con la salida de Ramón Díaz, un día después de la derrota ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos en la jornada 14 de la Liga Endesa.

"El técnico granadino da un paso a un lado en un gesto de responsabilidad y compromiso con el club rojinegro, con la única intención de ayudar a revertir la situación del equipo en la Liga Endesa", dice el comunicado oficial del club andaluz.

El preparador llegó a la entidad rojinegra el pasado mes de julio para liderar un proyecto que inicialmente estaba pensado para competir en Primera FEB. "Ramón Díaz aparcó una prometedora carrera orientada a la NBA para apostar por el equipo de su vida", recuerda la nota de un Granada que es colista de la Liga Endesa.

Después de la derrota ante el Burgos, el equipo nazarí ve la permanencia a dos triunfos. "Los resultados no han acompañado y, ante la delicada situación deportiva, el técnico ha decidido dar un paso a un lado pensando únicamente en el bien del Coviran Granada. Su marcha no responde a otra cosa que no sea el deseo de provocar un cambio de dinámica en la plantilla", añade.