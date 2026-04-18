Raquel Carrera ficha por las New York Liberty de la WNBA

Archivo - La pívot del Valencia Basket Raquel Carrera recibe el alta médica y se incorpora de forma completa al grupo. - VALENCIA BASKET - Archivo

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ala-pívot española Raquel Carrera fichó de manera oficial este sábado por las New York Liberty de la WNBA, posible salto de la jugadora del Valencia Basket a la liga norteamericana de baloncesto.

Carrera, elegida en el draft de 2021 Atlanta Dream y adquiridos sus derechos en 2022 por la franquicia neoyorquina, recibió la noticia del contrato en la WNBA, llamada a disputar su pretemporada y ganarse un sitio en el equipo.

La internacional española, de 24 años y que tiene contrato con el Valencia Basket hasta 2027, tiene que decidir su salto a la mejor liga del mundo después de ayudar al joven equipo 'taronja' a dominar el baloncesto nacional.

"Hemos sido muy cuidadosos al incorporar a Raquel Carrera a nuestra plantilla en el momento oportuno, y creemos que ese momento es ahora", declaró Jonathan Kolb, gerente de New York Liberty.

"Es la jugadora internacional más reciente en llegar a Nueva York, y confiamos plenamente en la red global de talentos que hemos desarrollado y en el éxito que puede seguir generando en el baloncesto actual. Raquel aporta una combinación excepcional de estatura, habilidad y fuerza que encaja a la perfección con el juego moderno. Vemos un futuro prometedor para ella en Nueva York y creemos que le espera un futuro brillante", añadió.