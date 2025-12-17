El Real Madrid apela a su fortín para no volver a las dudas

Mario Hezonja durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará volver a la senda de la victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en la visita de este jueves (20.45 horas) del París Basketball francés, un rival que llega en mal momento y frente al que espera enmendar la derrota ante el EA7 Emporio Armani Milán italiano para evitar que vuelvan a aparecer las dudas.

El conjunto madridista no pudo alargar su buen momento en la máxima competición continental y cayó po 89-82 este martes en su visita al Allianz Cloud ante el equipo lombardo, que le privó de sumar su quinta victoria consecutiva tras un partido donde reaparecieron los errores de hace unas semanas, con poca puntería, salvo Facundo Campazzo (5/7), desde el triple (28,1 por ciento), sin mover bien el balón (12 asistencias) y sin el mejor nivel defensivo que había ofrecido en su buena dinámica.

El once veces campeón de Europa encajó su séptima derrota de la temporada en la Euroliga, aunque se mantiene en el 'Top 10', un estatus que tratará de defender para no hacer saltar las alarmas ante uno de los equipos de la zona baja de la clasificación y que no atraviesa un momento excesivamente bueno.

Aparte de la aparente debilidad del París Basketball, revelación la pasada campaña y que está con un balance de 5-11 tras perder nueve de sus últimos diez partidos, el equipo que entrena Sergio Scariolo tendrá a su favor el jugar en el Movistar Arena, donde se está mostrando más estable y donde sólo ha caído ante el Panathinaikos griego. Una victoria casi obligada en el tramo final de una primera vuelta que cerrará con una visita complicada al AS Mónaco antes de abrir el 2026 recibiendo al Dubai Basketball.

El equipo parisino llegará a la capital después de ser arrollado en su cancha por el entonado Barça de Xavi Pascual (69-85) y como la peor defensa de la Fase Regular con más de 92 puntos encajados por partido. Sin embargo, tiene el buen recuerdo de su victoria en su última visita al Palacio de Deportes, lo que valió el pase a los 'Playoffs' y a condenar al Real Madrid a un duelo más en el 'Play-In'.

Pero entonces el París Basketball, campeón de la Eurocup en 2024, tenía otra cara muy diferente a la actual, liderado en la pista por el base TJ Shorts y en el banquillo por el brasileño Tiago Splitter. Ambos no están ya al igual que otros jugadores importantes como Mikael Jantunen, Tyson Ward y Collin Malcolm, lo que ha mermado notablemente su potencial.

Sí se mantiene el eléctrico escolta Nadir Hifi, su jugador más importante con una valoración media superior a 18 y máximo anotador de esta Fase Regular con más de 20 puntos por partido tras hacer dobles dígitos en todos sus partidos. Junto a él, jugadores conocidos por su paso por la Liga Endesa como Derek Willis (Joventut), Ismael Bako (BAXI Manresa), Daulton Hommes (Baskonia) o Justin Robinson (Rio Breogán), con presencia dudosa de los dos primeros tras no jugar ante el Barça.

"Es un equipo muy especial, muy diferente a otros. Es el equipo que más anota, que más ritmo tiene, que más triples mete y el que mejor va al rebote ofensivo. Tiene un potencial ofensivo altísimo y una velocidad muy grande. Defensivamente, defienden muy agresivos todo el campo, con dos contra uno, así que debemos ser capaces de mover bien el balón", demandó Scariolo en declaraciones recogidas en la web del club.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Deck, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Maledon, Feliz, Llull, Hezonja, Len, Procida y Kramer.

PARÍS BASKETBALL: Hifi, Morgan, M'Baye, Stevens y Faye --posible quinteto inicial--; Cavaliere, Robinson, Herrera, Rhoden, Dokossi, Hommes y Ayail.

--ÁRBITROS: Radovic, Silva y Calic.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/#Vamos.