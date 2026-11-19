Archivo - Theo Maledon durante un partido con el Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid busca enmendar ante el campeón el traspié de Estambul

Tras su inesperada derrota ante el Besiktas, el conjunto blanco visita en la Euroliga a un Olympiacos con ganas de revancha

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el Olympiacos griego vuelven a verse las caras este viernes (20.15 horas) en el Sunel Arena en un duelo de máxima exigencia de la jornada 13 de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 entre los dos finalistas de la pasada campaña y en el que el conjunto blanco busca resarcirse de la inesperada derrota sufrida contra el Besiktas (83-79) frente a un rival con ganas de revancha.

El equipo madridista vio frenada su buena dinámica en la máxima competición europea tras caer en Estambul (83-79), una derrota que le sacó del 'Top 6', por lo que encarará este nuevo reto con el objetivo de resarcirse y no descolgarse de esa pelea en la que sí está bien posicionado el conjunto de El Pireo, con el que siempre tiene buenas batallas.

El equipo blanco, octavo clasificado con 7-5, se mide a un viejo conocido. El Olympiacos fue el rival que le privó de su duodécimo título la temporada pasada, aunque apenas cuatro meses después se tomó su pequeña venganza en la nueva Supercopa de la Euroliga para dar a Pedro Martínez su primer título como técnico del Real Madrid.

Ahora, el preparador catalán intentará repetir ese buen partido ante un Olympiacos, frente al que tienen un balance de 25-24 y ante el que ha caído en sus tres últimas visitas al Pabellón de la Paz y la Amistad. Sin embargo, este feudo, de los más complicados de asaltar en Europa, está en obras de remodelación y espera tener menos sufrimiento en el Sunel Arena donde juegan los de Georgios Bartzokas, menos fiables de la habitual y ya con dos derrotas como locales de cinco partidos, ante el Estrella Roja y el Fenerbahce, dos equipos que le batieron en un escenario donde las defensas se impusieron.

El Real Madrid tratará de imponer su estilo ofensivo que no hizo acto de aparición el pasado miércoles en Estambul, donde firmó su segunda peor anotación de la temporada, lastrado por su mala puntería desde el triple (7/24), por las pérdidas (15) y por un ataque poco fluido con sólo 12 asistencias cuando promediaba 20 por partido, el cual tendrá que recuperar ante una de las mejores y más físicas defensas de la Euroliga.

La mejor noticia para Pedro Martínez fue el buen partido del escolta estadounidense Nick Smith Jr (16 puntos) y el buen retorno del base francés Theo Maledon (22), protagonista de todos modos de la mitad de todas las asistencias (6) como de casi todas las pérdidas (7).

El Olympiacos vuelve a ser uno de los grandes favoritos al título y recibirá al Real Madrid con un buen 9-3 gracias en buena parte a su milagrosa victoria del martes en su visita al Maccabi Tel Aviv israelí al que batió en la prórroga 95-97 después de forzarla con un triple de Sasha Vezenkov esquinado desde el mediocampo y de sentenciar con otro sobre la bocina de Corey Joseph.

El ala-pívot búlgaro, que acabó con 37 puntos ante el equipo macabeo, sigue siendo determinante y es el más valorado de la Fase Regular y el segundo máximo anotador con 20,7 puntos, por lo que Chuma Okeke y Jaime Pradilla tendrán que esmerarse en el trabajo defensivo sobre su figura para tratar de minimizarle lo máximo posible ya que sólo ha bajado de la decena de puntos en uno de los doce choques.

Otra de sus estrellas, el escolta francés Evan Fournier siempre es un jugador a vigilar, aunque está algo irregular, mientras que en la batalla clave debajo de los aros Edy Tavares podría imponerse aún más si no está listo Nikola Milutinov, baja importante de Bartzokas junto a la ya conocida del base dominicano Jean Montero, baja lo que resta de temporada.

FICHA TÉCNICA

--EQUIPOS:

OLYMPIACOS: Joseph, Fournier, Ward, Vezenkov y Dunston --posible quinteto inicial--; Miller-McIntyre, Jones, Papanikolau, Hall, Ndiaye, Plotas, Netzipoglou y Milutinov.

REAL MADRID: Maledon, Smith Jr, Procida, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Feliz, Luwawu-Cabarrot, Abalde, Pradilla, Jones, Sarr y Jones.

--ÁRBITROS: Belosevic, Difallah y Kardum.

--PABELLÓN: Sunel Arena.

--HORA: 20:15/M+ Baloncesto.