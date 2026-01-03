El Real Madrid busca ganar su décimo Clásico consecutivo

Archivo - Walter Tavares y Willy Hernangómez, durante un partido. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid, líder de la Liga Endesa, recibirá este domingo (12.30 horas) al FC Barcelona en la decimocuarta jornada liguera, brindando el habitual Clásico navideño y con el objetivo entre los locales de ganar por décima vez seguida a su eterno rival, una estadística que atañe a todas las competiciones y que escuece al bando azulgrana.

El 7 de abril de 2024 fue la última vez que los culés batieron a los merengues, en concreto por 85-79 en un duelo liguero. Desde entonces, la Liga ACB (tanto fase regular como 'playoffs'), la Supercopa Endesa y la fase regular de la Euroliga han sido siempre terreno favorable para un Real Madrid que, además, ya tiene su billete para la Copa del Rey 2026.

Protagonizar tantos tropiezos le costaron a Roger Grimau en junio de 2024 su puesto como entrenador culé y luego también hicieron mella en la imagen que se tenía en 'Can Barça' de Joan Peñarroya, destituido en noviembre de 2025 para 'repescar' a Xavi Pascual. Con el técnico nacido en Gavà, los blaugranas han mejorado y ahora tienen su prueba de fuego.

Afrontarán esta cita en el Movistar Arena tras haber enderezado su camino en Liga, donde un balance de 9-4 los tiene cerca de clasificarse también para la próxima Copa del Rey. Y si vencen en esta difícil visita a la capital de España, los pupilos de Pascual animarían una zona alta de la tabla liguera donde aprietan UCAM Murcia y La Laguna Tenerife.

En el plantel azulgrana será duda hasta el último momento el pívot checo Jan Vesely, debido a una reciente gripe, y se tendrá cuidado con el estado físico del ala-pívot georgiano Tornike Shengelia. Sí es segura la ausencia del alero estadounidense Will Clyburn, en la enfermería por una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

Por parte del Real Madrid, el alero alemán David Krämer y el ala-pívot murciano Izan Almansa casi nunca entran en los planes de un Sergio Scariolo acostumbrado a lidiar con la sobrecarga de compromisos en las fechas clave de cada competición. Estarán renqueantes dos ala-pívots, el canadiense Trey Lyles a causa de molestias musculares en su cuello y el estadounidense Chuma Okeke a causa de una reciente gastroenteritis.

Aparte de eso, el Real Madrid buscará su décima victoria seguida en un Clásico para festejar que Sergio Llull haya alcanzado 1.200 partidos oficiales con su camiseta. El de Mahón posee el récord de encuentros desde que superó a Felipe Reyes en enero de 2024 y continúa aumentando su figura, con 29 títulos en 20 temporadas como jugador blanco.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Deck, Hezonja y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Maledon, Feliz, Llull, Okeke, Len, Procida, Almansa y Krämer.

BARÇA: Satoransky, Punter, Cale, Norris y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Marcos, Norris, Brizuela, Keita, Vesely, Laprovittola, Shengelia y Parra.

--ÁRBITROS: Peruga, Cortés y Sánchez Sixto.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 12.30 horas/DAZN, TV3/3Cat y Movistar Plus+.