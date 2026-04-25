El Real Madrid derrota al Valencia Basket y beneficia al UCAM Murcia

Archivo - Walter Tavares, en un partido con el Real Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado por 82-96 en su visita al Valencia Basket durante la jornada 28 de la Liga Endesa, donde este sábado el UCAM Murcia ha batido por 86-80 a La Laguna Tenerife, el Dreamland Gran Canaria ha vencido por 100-90 al Bàsquet Girona y el Unicaja de Málaga ha derrotado por 91-72 al Hiopos Lleida.

La acción empezó en Málaga, donde los locales aceleraron en el tercer periodo. Con 17 puntos y 20 créditos de valoración de James Webb III, el Unicaja rompió su racha de cinco derrotas seguidas en la Liga ACB y se puso con balance de 16-12. En cambio, los 28 puntos y 29 créditos de valoración de Oriol Paulí quedaron en anécdota para un Lleida con 10-18.

Los ilerdenses mantienen colchón respecto a la zona de descenso, de donde quiere escapar un Gran Canaria aferrado a su público. Guiado por los 26 puntos de Nico Brussino y los 25 de Isaiah Wong, el equipo 'pío-pío' se recuperó de un irregular primer periodo y de otra mala versión tras el descanso, hasta acabar ganando y poniéndose con balance de 8-20.

La mala racha del 'Granca' se traspasó al Girona, que no aprovechó los 19 puntos encestados por Otis Livingston y que perdió comba (12-16) en su objetivo de cazar los 'playoffs' por el título. En la misma lucha está mejor posicionado el Tenerife (17-11), que no obstante cayó este sábado en su visita a Murcia debido a un mal último cuarto.

Lo empezó situándose por delante con un triple de Jaime Fernández, pero la mejor gestión de los murcianos se plasmó en aciertos ofensivos de David DeJulius y en bregar con Giorgi Shermadini en defensa. El UCAM se colocó debido a esta victoria con un balance de 21-7, el mismo que luce el Valencia después de caer en casa frente al líder Real Madrid.

En un duelo digno de 'playoffs' o de Final Four en la Euroliga, los pupilos de Pedro Martínez comenzaron a remolque y reaccionaron en el segundo periodo, pero poco antes del descanso flojearon y su adversario olió sangre. Con Walter Tavares intimidando en el poste bajo y con Mario Hezonja brillando en tiros en la 'pintura', el equipo blanco despegó.

No en vano, los de Sergio Scariolo disfrutaron de su ventaja durante el cuarto cuarto y sellaron un triunfo que los asentó con un balance de 25-3 en la cumbre de la tabla clasificatoria. Además, abrió más brecha con respecto al conjunto 'taronja', acechado en la nuca por el UCAM.