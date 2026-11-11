Archivo - Alberto Abalde, Chuma Okeke y Chima Moneke durante el Real Madrid-Estrella Roja de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid desea resarcirse ante el Estrella Roja de Ibon Navarro

El conjunto madridista quiere volver a la senda de la victoria en la Euroliga tras su derrota en casa ante el Panathinaikos

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid buscará este jueves volver a la senda de la victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 en la visita al Movistar Arena (21.00 horas) en la undécima jornada de otro rival directo, en buena forma y de mucha exigencia como el Estrella Roja serbio que entrena el español Ibon Navarro.

El conjunto madridista vio frenado su buen momento la pasada semana en su duelo ante el Panathinaikos griego, líder de la Fase Regular y que necesitó de una prórroga para imponerse 112-114 a los locales, con bajas importantes en sus filas que se mantienen para otro encuentro de exigencia frente al equipo serbio, que llega a la capital como segundo clasificado con 7-3.

El actual subcampeón puso freno a su gran dinámica de once victorias consecutivas, seis en la Fase Regular de esta Euroliga con las que había compensado su mal inicio y que le habían aupado a los puestos altos de la clasificación. También fue el final de la imbatibilidad de casi un año a nivel europeo en el Palacio de Deportes, que fue asaltado por los de Zeljko Obradovic para poner fin a 19 triunfos seguidos ante su afición y colocarse octavo con un balance de 6-4.

Ahora, después de volver a la senda del triunfo el pasado domingo ante el UCAM Murcia (90-71), el objetivo es batir a un candidato al 'Top 6' sin acusar de nuevo las bajas que mantiene Pedro Martínez, que no podrá contar de nuevo ni con Facundo Campazzo, Theo Maledon y Mikael Jantunen, además de los lesionados de larga duración Gaby Deck y Usman Garuba.

El técnico catalán sí podrá disponer del ala-pívot Chuma Okeke, que no jugó el fin de semana, para tener 12 jugadores de la primera plantilla donde se mantiene la incógnita sobre el escolta estadounidense Nick Smith Jr, que no jugó demasiado contra el Panathinaikos y que no tuvo minutos ni siquiera contra el UCAM Murcia.

Jugadores como Max Shulga, Olivier Sarr y Sergio Llull volverán a tener una oportunidad de convencer todo lo posible al técnico catalán ante un Estrella Roja que atraviesa un momento dulce y que se plantará en el recinto de la Calle Goya, donde ha caído en sus últimas cinco visitas tras haber ganado siete de sus últimos ocho partidos en la Euroliga, perdiendo únicamente el siempre apasionante derbi de Belgrado ante el Partizán.

La semana pasada, el equipo que entrena Ibon Navarro fue capaz no sólo de asaltar el Pabellón de la Paz y la Amistad del Olympiacos, actual campeón, sino que lo hizo reduciendo a los de Georgios Bartzokas a 57 puntos, buena prueba de su capacidad defensiva, acompañada también de una buena ofensiva, aunque esta no se viese en El Pireo (62 puntos).

De hecho, el segundo clasificado de la Fase Regular sólo permite 75 puntos por partido, el que menos en toda la competición, y lo más que ha encajado han sido 85 de sus vecinos de la capital, eso sí con cinco minutos extra. Quitándolos, ninguno de sus últimos cuatro rivales (Olympiacos, Bayern, Maccabi y Partizán) ha alcanzado los 80 en el tiempo reglamentario, aunque ahora tendrá un buen examen ante el mejor ataque al que sólo el Dubai BC, en el estreno, ha detenido (78-77), pero que seguirá sin uno de sus puntales como Maledon.

Ante el 'PAO', el equipo madridista encontró respuestas en ataque para suplir al francés y Campazzo sobre todo con un Andrés Feliz (28 puntos) que sigue a gran nivel y un Alberto Abalde que firmó un gran partido (23), con otro paso adelante de Damien Jones. Una mejora en el rendimiento actual del alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot se antoja clave para desarmar a un Estrella Roja con un gran físico y con jugadores destacados como Jordan Nwora, su mejor referencia ofensiva, Chima Moneke, Chris Jones, Tyson Carter y Christian Koloko, el último en llegar, y con David Kramer, exjugador del Real Madrid la pasada temporada que tendrá ganas de resarcirse después de no contar con muchos minutos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Feliz, Abalde, Luwawu-Cabarrot, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial-- Procida, Pradilla, Llull, Smith Jr, Jones, Shulga y Sarr.

ESTRELLA ROJA: Jones, Carter, Nwora, Moneke y Koloko --posible quinteto titular-- Weiler-Babb, Butler, Davidovac, Dobric, Izunju, Ojeleye y Djurisic.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Konstantinovs y Peerandi.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 21.00/M+ Baloncesto.