El Real Madrid espera no haber perdido la buena onda

Usman Garuba y Trey Lyles durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid volverá este jueves (18.15 horas) a la acción en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 con otro nuevo partido a domicilio, ante un Anadolu Efes turco que no está atravesando un buen momento y frente al que espera mantener la mejoría antes del parón por las 'ventanas FIBA'.

El conjunto madridista inicia en Estambul un tramo final de 2025 importante para posicionarse lo mejor posible en la tabla y coger sobre todo ritmo de victorias. Este año logró encadenar tres seguidas, todas ellas como local, pero desde entonces ha tenido irregularidad, sobre todo por todavía una poca fiabilidad a domicilio pese a su último meritorio triunfo.

El once veces campeón de Europa fue capaz de ganar en la cancha del líder, el Hapoel Tel Aviv israelí, por un ajustado 74-75 en lo que fue su mejor encuentro seguramente a nivel defensivo por la entidad del rival y las sensaciones ofrecidas. Un triunfo de nivel y que acompaña al logrado en el Palau.

Ahora, tras más de una semana sin competir, el equipo que dirige Sergio Scariolo buscará repetir prestaciones para batir a un alicaído Efes y para tratar de mejorar su posición en la clasificación, donde está décimo con un balance de 7-6.

Sin embargo, la extrema igualdad de la Fase Regular de la máxima competición, sin un gran dominador, le permite estar muy cerca del 'Top 4', que tiene a tan sólo un triunfo, aunque un nuevo tropiezo también le puede sacar fuera del corte. Además, el conjunto madrileño no puede permitirse tropiezos contra rivales que no son teóricamente directos después de haber caído ya contra la Virtus, el Bayern, el Maccabi, todos ellos ahora mismo por detrás.

Y el Efes también está en una situación similar, con 5-8 y en una delicada situación que le ha terminado por costar el puesto al técnico serbio Igor Kokoskov tras la mala imagen en el último partido ante el AS Mónaco (102-66) y siendo sustituido, de momento, por su ayudante Radovan Trifunovic en un equipo que el año pasado fue capaz de ganar los dos duelos al Real Madrid, pero actualmente mermado por los problemas físicos

El campeón de Europa de 2021 y 2022, que desde entonces no ha podido volver a una 'Final a Cuatro', tiene las notables bajas del base Shane Larkin, de PJ Dozier y de los pívots Vincent Poirier y Georgios Papagiannis, aunque ante su público eleva sus prestaciones. De hecho, busca su tercer triunfo seguido tras batir, con algo de polémica, al Barça (74-73), y al Bayern (74-72).

Con todo, la ausencia de Larkin le está haciendo daño a nivel ofensivo y el Efes es el cuarto peor ataque de la competición, algo que tiene que aprovechar el Real Madrid, que debe vigilar sobre todo a jugadores como Isaia Cordinier, Ercan Osmani y Jordan Loyd, los mejores en ataque e imponer su mayor fortaleza por dentro ante un rival que es el penúltimo peor en el aspecto reboteador.

Scariolo confirmó que tendrá la baja del base dominicano Andrés Feliz, llegado el miércoles de unas 'ventanas FIBA' a las que también acudieron el croata Mario Hezonja, los argentinos Facundo Campazzo y Gaby Deck, el alemán David Kramer y el italiano Gabriele Procida, lo que podría modificar su plan de minutos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES: Weiler-Babb, Loyd, Cordinier, Osmani y Smits --posible quinteto inicial--; Dessert, Hazer, Swider, Mutaf, Jones, Beaubois y Yilmaz.

REAL MADRID: Maledon, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial-- Lyles, Campazzo, Llull, Garuba, Deck, Kramer y Procida.

--ÁRBITROS: Hordov, Jovcic y Kardum.

--PABELLÓN: Turkcell Basketball Development Center.

--HORA: 18.15/