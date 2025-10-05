El Real Madrid gana, el Barça cae en el Roig Arena y Ricky vuelve con recital

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid empezó la defensa del título de la Liga Endesa con victoria (81-71) en casa contra el Dreamland Gran Canaria este domingo, mientras que el Barça cayó ante un inspirado Valencia Basket (93-81), en una primera jornada de regreso a la liga de Ricky Rubio, liderando al Joventut ante el Coviran Granada.

Los blancos dieron comienzo a la Liga con una buena actuación en el Movistar Arena, donde el jueves cortaron las malas sensaciones del inicio del proyecto de Sergio Scariolo. La victoria ante el Olympiacos tuvo continuidad, y cada vez más lejos queda la derrota en la Supercopa y en la primera jornada de la Euroliga.

El técnico italiano rotó mucho a los nuevos y ya conocidos jugadores del Real Madrid, dosificando minutos para empezar con intensidad en defensa en la primera parte y acierto para rematar. Los canarios quisieron aprovechar la relajación antes de tiempo de los locales pero estuvieron lejos de inquietar a un Madrid de nuevo liderado por Mario Hezonja (13 puntos y 14 de valoración).

Izan Almansa y el canterano de 17 años Gunars Grinvalds hicieron su debut con un Scariolo que también disfrutó de una notable versión de Edy Tavares y Facundo Campazzo. De los recién llegados, Trey Lyles y Davic Krämer fueron los más destacados en un Madrid que empieza a funcionar desde la defensa, con el acierto que ya fluye como se vio en los triples de Sergio Llull y Chuma Okeke.

Por su parte, un Barça también aliviado tras ganar el viernes al Panathinaikos se encontró con el equipo más en forma, un Valencia Baket que alargó su buen arranque con un 93-81 sobre los de Joan Peñarroya. El equipo 'taronja', que celebró el estreno del Roig Arena ganando el viernes a la Virtus Bolonia, hizo lo propio en Liga ante 15.000 espectadores con mucha fe en la temporada.

Los de Pedro Martínez, campeones de la Supercopa, enchufaron 12 triples y demostraron el buen encaje de piezas pese a las bajas. Darius Thompson (16 puntos y 25 de valoración) fue el referente 'taronja', con un gran partido de Jaime Pradilla y Neal Sako. En el Barça, la buena presentación de Will Clyburn en el baloncesto español, aunque perdonó en el triple, no estuvo tan acompañada.

Por otro lado, la espera por volver a ver a Ricky Rubio, algo más de un año después y con la camiseta verdinegra, mereció la pena. El internacional español, que estuvo cerca de dejar el baloncesto, firmó 18 puntos y 30 de valoración en 19 minutos. Rubio, que volvía a jugar con la 'Penya' 16 años después, enseñó el camino saltando del banquillo y estuvo también para sentenciar.

Además, la actuación en el palacio nazarí de un gran Simon Birgander (16 puntos) contribuyó también al estreno victorioso de los catalanes. Para los locales, pese a los 33 de valoración de Luka Bozic, no comenzó bien una temporada en la que confían en no sufrir tanto como la pasada, donde se salvaron en los despachos.

Por otro lado, el Baskonia se vio sorprendido por el vendaval ofensivo del Casadmemont Zaragoza, que hizo vibrar al Príncipe Felipe (107-88). Trae Bell-Haynes, con 12 puntos en el último cuarto, encabezó el festival maño con 26 puntos y 27 valoración, con cinco jugadores locales en 15 o más créditos.

Santi Yusta inició la escapada en el segundo cuarto para un Zaragoza superior. Tras las dos derrotas esta semana en Euroliga, el Baskonia no tuvo piernas ni criterio suficiente para evitar una nueva derrota, a pesar de la buena actuación de Hamidou Diallo (22 puntos), Luka Samanic (21) y Timothé Luwawu-Cabarrot (19).

Por su parte, el UCAM Murcia firmó una aplastante primera jornada de la Liga con un 95-64 ante el MoraBanc Andorra. Los de Sito Alonso brillaron desde el inicio para ser el primer líder de la competición, Sander Raieste (17 puntos y 20 de valoración) y Dylan Ennis fueron los mejores, con seis jugadores en buenos números.