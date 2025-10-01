Archivo - Nikola Milutinov y Andreé Feliz en el Real Madrid-Olympiacos de los 'playoffs' de la Euroliga 24-25 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid no quiere hacer saltar las alarmas

Tras perder la Supercopa y ante la Virtus, el equipo de Scariolo se presenta ante su afición en un examen de Euroliga ante Olympiacos

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tratará este jueves de evitar una tercera derrota consecutiva en este inicio de temporada y aplacar cualquier duda que rodee a su nuevo proyecto, aunque lo tendrá que hacer en un duelo de exigencia máxima como la visita al Movistar Arena (20.45 horas) del Olympiacos griego en la segunda jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026.

No han empezado bien las cosas en el nuevo proyecto del conjunto madridista, algo que ya vivió la temporada pasada cuando arrancó en una situación similar, sobre todo en la máxima competición europea, con una irregularidad que fue arrastrando hasta quedarse fuera de la 'Final a Cuatro'. De momento, el inicio con Sergio Scariolo al mando y una plantilla renovada no ha sido el esperado y el once veces campeón de Europa desea bajar la presión ante su afición.

Tras perder la final de la Supercopa Endesa ante el Valencia Basket (94-98), el estreno europeo fue esquivo, con una derrota a domicilio, el talón de Aquiles la pasada campaña en la Fase Regular, ante la Virtus Bolonia italiana por 74-68, un revés que evidenció ciertos problemas ofensivos como en la única victoria oficial hasta ahora de la temporada, en las semifinales de la Supercopa Endesa ante LaLaguna Tenerife (72-71).

El Real Madrid no está encontrando el acierto exterior que ha marcado en los últimos años su ritmo ofensivo. En sus tres primeros partidos ha flojeado desde el tiro de tres y el 3/23 en triple en el Paladozza fue muy significativo, con Mario Hezonja acumulando un 3/22 en este inicio de temporada. También está siendo notable las pocas asistencias, una docena en Bolonia, cuando suele ser un equipo que comparte bien el balón y que el año pasado promedió más de 18. Al menos, supo rebajar las pérdidas (10) y dominó el rebote claramente aunque de poco le valió.

De nuevo sin demasiado tiempo para analizar muy en frío las cosas, el campeón de la Liga Endesa se estrenará ante su público del Movistar Arena, donde más sólido se suele mostrar y ante el que deberá ese arranque fallón porque su rival es uno de los serios candidatos a estar entre los cuatro finalistas el próximo mes de mayo en el OAKA de Atenas.

"Tenemos que aceptarlo, es un proceso muy largo y no se trata de estar bien en septiembre, octubre o noviembre, sino que es más algo a medio y largo plazo", reiteró Scariolo, cuyo equipo recibirá a un Olympiacos que mantiene la columna vertebral del año pasado cuando alcanzó la 'F4' apartando precisamente al Real Madrid por 3-1 y sellando su billete a Abu Dabi en el recinto de la Plaza de Felipe II.

El conjunto de El Pireo será un gran test para la recuperación merengue gracias a una plantilla donde mantiene a sus dos estrellas, Sasha Vezenkov y Evan Fournier, además de otros jugadores como Nikola Milutinov, Kostas Papanikolau, Tyler Dorsey o Alec Peters, a los que ha unido principalmente la fuerza por dentro del ex de Baskonia Donta Hall y más fuerza atlética con Ty Ward, procedente del Paris Basketballa-

Con el sempiterno Georgios Bartzokas en el banquillo, el arranque del equipo griego fue más positivo, aunque sufrió para sacar la victoria en el Buesa Arena, donde batió al Baskonia por 96-102, liderado por el ala-pívot búlgaro (24 puntos y 13 rebotes) y el pívot serbio (12 y 14).

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Garuba y Tavares --posible quinteto inicial--; Feliz, Okeke, Llull, Kramer, Deck, Fernando y Lyles.

OLYMPIACOS: Walkup, Fournier, Papanikolau, Vezenkov y Milutinov --posible quinteto inicial-- Ward, Dorsey, Lee, Hall, Peters, Antetokounmpo y Larentzakis.

--ÁRBITROS: Javor, Nikolic y Porobic.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/#Vamos.