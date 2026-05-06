Elijah Bryant y Facundo Campazzo durante un Real Madrid-Hapoel del 'playoff' de la Euroliga 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid no quiere volver a casa sin billete a Atenas

El conjunto madridista debe mejorar ofensivamente para no arriesgarse a un quinto partido de su 'playoff' de la Euroliga ante el Hapoel

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid afrontará este jueves (20.00 horas) su cuarto partido del 'playoff' de cuartos de final de la Euroliga 2025-2026 ante el Hapoel Tel Aviv israelí con la obligación de recuperar su mejor nivel si no quiere verse abocado a tener que jugar un quinto y decisivo encuentro en el Movistar Arena para estar en la 'Final a Cuatro' de Atenas.

El conjunto madridista no pudo aprovechar su primera oportunidad para sellar su billete para la capital ateniense tras caer 76-69 en el cuarto partido de una serie que sigue dominando, pero donde ya sabe de primera mano que su rival está dispuesto a trasladar toda la presión a un quinto choque siempre complicado de gestionar por lo que hay en juego y por no haber red.

De momento, el hecho de estar al abismo trajo una mejora ostensible de los de Dimitris Itoudis, poco dominadores mientras que el 'playoff' se jugó en el fortín merengue, pero que el martes dieron un evidente paso adelante, sobre todo a nivel defensivo, dejando por debajo de los 70 puntos a un Real Madrid que volvió a mostrar su irregularidad a domicilio en su campaña continental.

Los de Sergio Scariolo fueron apabullados esta vez en el rebote y echaron de menos a Walter Tavares, pero además su ataque perdió fluidez precisamente cuando mejor estaba en el choque, a mediados del segundo cuarto y diez arriba (23-33). Desde entonces, en 25 minutos sólo pudo hacer 36 puntos, producto de unas pérdidas que hasta entonces no habían aparecido en la serie y malos y forzados ataques ante una defensa mucho más física e intensa que en los dos primeros encuentros.

El Real Madrid sí estuvo algo mejor a nivel defensivo y ahora necesita recuperar su mejor baloncesto ofensivo después de una mala tarde en el Arena Botevgrad para jugadores importantes como Facundo Campazzo y, sobre todo, un Mario Hezonja diametralmente opuesto al del pasado domingo ante el UCAM Murcia. Ambos aportaron únicamente 17 puntos y su equipo les necesita tanto como también recuperar a un Usman Garuba que no pudo jugar todos los minutos deseados tras darse un fuerte golpe en la mano en el segundo periodo.

Todo para batir a un Hapoel que tras encajar cuatro derrotas seguidas ante el once veces campeón de Europa vuelve a creer en sus opciones de alargar la serie hasta el máximo. Dimitris Itoudis supo llevar el encuentro a un terreno donde su equipo se encuentra más cómodo y, pese a no contar esta vez con un demoledor Dan Oturu, sí tuvo la buena noticia del buen partido de Elijah Bryant, en su versión más habitual de la Fase Regular.

El alero estadounidense estuvo bien acompañado por un Chris Jones que está siendo su mejor pieza de una rotación aún más mermada por la ausencia de Collin Malcolm, que parece que tampoco podrá estar este jueves, mientras que Antonio Blakeney podría estar también 'tocado' según las informaciones.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

HAPOEL TEL AVIV: Micic, Randolph, Bryant, Wainright y Oturu --posible quinteto inicial--; Blakeney, Motley, Edwards, Jones, Odiase, Timor y Malcolm.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Len --posible quinteto inicial--; Lyles, Feliz, Llull, Maledon, Deck, Garuba y Procida.

--ÁRBITROS: Pukl, Mogulkoc y Latisevs.

--PABELLÓN: Arena Botevgrad.