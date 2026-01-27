El Real Madrid paga con derrota 'in extremis' su mal partido en París

Sergio Scariolo habla con Andrés Feliz durante un partido del Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha perdido este martes por 98-92 en su visita al Paris Basketball durante la jornada 25 de la fase regular de la Euroliga, a tenor de un mal partido del equipo blanco y donde en sus filas de cara al aro han destacado el base dominicano Andrés Feliz y el alero croata Mario Hezonja.

En el Adidas Arena de la capital de Francia, el inicio del partido fue espeso, con parón incluido de los árbitros para una revisión que no iba a ningún sitio. El equipo blanco dio un primer estirón, viéndose 8-13 tras un triple de Chuma Okeke, pero el Paris reaccionó de la mano de Nadir Hifi y volteó el marcador hasta cerrar el primer periodo con 24-18 a su favor.

Pese a la intimidación bajo tableros de Walter Tavares, quien apenas descansaba, los pupilos de Francesco Tabellini dotaron de velocidad a su juego y no perdieron ni una sola pelota en esos primeros 10 minutos de encuentro. A pesar de dos tempranas faltas personales, Jared Rhoden era clave en esa estrategia de los locales, que llegó a irse por 29-20.

El segundo cuarto no carburaba para el Real Madrid, habiendo sentado a 'Edy' Tavares para dar entrada a un Usman Garuba pasado de revoluciones y a Sergio Llull como escolta, habitual rol que desempeña desde la llegada al puesto de entrenador de Sergio Scariolo. Eso sí, el gran arma para el italiano era Trey Lyles, quien ayudó a recortar las distancias (38-33).

Debido a la ausencia del lesionado Théo Maledon, también saltó a la cancha el poco utilizado David Krämer para intentar cambiar la dinámica. Buscaba el equipo merengue dar con alguna tecla, pues hombres de garantía como Facu Campazzo y Mario Hezonja estaban bastante discretos hasta ese momento y, para colmo, varios tiros libres se habían ido al limbo.

Amath M'Baye culminó otro arreón del Paris, poniéndose 45-36 a 3:09 del descanso, y Andrés Feliz quiso combatir la celeridad local con idéntica medicina. Junto a la reaparición anotadora de Okeke y la brega de Tavares en el poste bajo, ese plan del Real Madrid sirvió para apretar un poco el marcador (45-42), si bien fue fugaz tras un triple de Justin Robinson.

Los de Scariolo se despistaron en la última posesión y se marcharon al descanso 50-42 abajo, un lío aún mayor por el comienzo del tercer periodo gracias a la actividad de Yakuba Ouattara. Desde el perímetro despertaron Campazzo y Hezonja, lo que repercutió en volver a acercarse (59-55) y que Tabellini usase un tiempo muerto para calmar ánimos entre sus jugadores.

Contestó Hifi con un triple bombeado y lateral, pero Hezonja no tenía la misma puntería. En ese duelo personal, el franco-argelino puso de nuevo la decena de ventaja (67-57), escenario que aun así no asustó a Feliz. Iba todo a tirones y Rhoden lo dejó claro con otra penetración a canasta para neutralizar el objetivo de Feliz. Al minuto 30, el 75-66 sonreía al Paris.

Sebastián Herrera, otro actor secundario, se sumó al destacamento de artillería local en pleno carrusel de fallos por parte de ambos equipos. Tavares estaba sentado en el banquillo y Garuba deambulaba, y la defensa parisina tenía controladas a las 'vacas sagradas'. El díscolo era Lyles y a eso se agarró un Real Madrid que perdía demasiados balones tontamente.

A 4:17 para la conclusión del partido, el plantel madrileño se colocó 86-82 tras haber enlazado tres triples. La tensión subió, a Scariolo le pitaron falta técnica y al Paris le empezaron a temblar las manos pese a los numerosos ataques que erraba su adversario. No en vano, primero desde fuera Hezonja y después por dentro Lyles ubicaron el 89-87 para soñar.

Lamar Stevens marró la siguiente posesión del conjunto francés, Feliz puso por delante al Real Madrid con un triple e inmediatamente respondió Hifi con una canasta por encima de Tavares, sacando falta que transformó en el tiro libre adicional. En ese ida y vuelta, Hezonja se llevó un tapón de Mouhamed Faye y acto seguido metió Rhoden un buen tiro en suspensión.

31.8 en el reloj, tiempo muerto de Scariolo y en la reanudación salió bien la pizarra porque Hezonja anotó su bandeja sin oposición. En el posterior ataque local, Rhoden fue objeto de falta por parte de Feliz y castigó metiendo sus tiros libres, lo cual se unió a la enésima mala decisión madridista para acabar con otro impreciso lanzamiento de Llull.

Se consumió el cronómetro sin que el Real Madrid cometiese más faltas para frenarlo y, con ello, los de Scariolo sellaron su primera derrota en sus últimos nueve encuentros entre todas las competiciones. Este resultado dejó al equipo blanco en esta Euroliga con un balance de 16-9, mientras que el Paris se posicionó con un registro de 8-16 y un partido pendiente.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARIS BASKETBALL, 98 - REAL MADRID, 92 (50-42, al descanso).

--EQUIPOS.

PARIS BASKETBALL: Robinson (12), Rhoden (15), Cavalière (11), Ouattara (3) y Dokossi (-) --quinteto inicial--; Stevens (7), Hommes (), Hifi (21), Herrera (5), M'Baye (16), Shahrvin (-), Morgan (2) y Faye (6).

REAL MADRID: Campazzo (7), Abalde (7), Hezonja (16), Okeke (6) y Tavares (6) --quinteto inicial--; Lyles (21), Deck (5), Garuba (4), Feliz (18), Llull (2) y Krämer (-).

--PARCIALES: 24-18, 26-24, 25-24 y 23-26.

--ÁRBITROS: Latisevs, Koljensic y Panther. Eliminaron por faltas personales a Feliz en el Real Madrid.

--PABELLÓN: Adidas Arena, 7.871 espectadores.