Archivo - Gabriel Deck y Kostas Papanikolaou durante el Real Madrid-Olympiacos de la Euroliga 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid quiere una pequeña revancha

El conjunto madridista quiere conquistar la primera Supercopa de Euroliga ante el Olympiacos, su verdugo en la última final europea

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará este sábado (19.00 horas) ser el primer campeón de la nueva Supercopa de la Euroliga y obtener un primer refuerzo en su nuevo proyecto y también una pequeña revancha ante su rival, el Olympiascos griego, su verdugo en la pasada final de la máxima competición continental.

El nuevo proyecto que comanda Pedro Martínez desde el banquillo y con muchas caras nuevas tuvo un buen arranque al conseguir el pase para pelear por este primer, y novedoso, título de la temporada, aunque el juego no fue lo óptimo de lo deseado en la trabajada victoria en la prórroga por 95-98 ante el Dubai BC de Xavi Pascual.

El equipo madridista dejó lagunas en el baloncesto que quiere implantar el técnico catalán, con demasiadas pérdidas, aspecto a corregir ante el actual campeón de Europa, más habituado a aprovechar este tipo de concesiones. La buena noticia, en lo individual, fue, además de que Walter Tavares también es importante con el nuevo entrenador, el buen impacto de algunos de los nuevos como Timothé Luwawu-Cabarrot, que demostró su facilidad anotadora y buena mano, y Jaime Pradilla.

También brillaron jugadores como Gaby Deck y Andrés Feliz, mientras que el once veces campeón de Europa necesitará una mejor versión de sus directores de juego, sobre todo del argentino Facundo Campazzo, desconocido ante el Dubai BC con 1/8 en tiro, aunque el único acierto fue clave.

El rebote fue otro aspecto notable y que será importante a la hora de controlar el ritmo ante los de Georgios Bartzokas, un equipo que se metió en la final tras ganar un también competido choque ante el Fenerbahce turco por 92-90 y después de secar a los de Sarunas Jasikevicius en 12 puntos en el cuarto final, mostrando una vez más su capacidad atlética y defensiva.

El histórico conjunto de El Pireo mantiene su bloque de la pasada campaña con Sasha Vezenkov, Evan Fournier y Tyler Dorsey, al que ha apuntalado con el estelar fichaje del base dominicano Jean Montero, que se reencuentra con Pedro Martínez, y otro director de juego explosivo como Codi Miller-McIntyre.

Con estos argumentos, tratará de imponer su estatus de campeón de Europa sobre el actual subcampeón, al que batió a mediados de mayo en la final de Atenas por un ajustado 92-85, en un partido en el que el Real Madrid compitió hasta el último suspiro pese a no tener pívots por las lesiones de Walter Tavares, Usman Garuba y Alex Len.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS BC: Miller-McIntyre, Dorsey, Ward, Vezenkov y Hall --posible quinteto inicial-- Montero, Fournier, Papanikolau, Ndiaye, Jones, Joseph y Karagiannidis.

REAL MADRID: Campazzo, Feliz, Deck, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial-- Shulga, Maledon, Luwawu-Cabarrot, Pradilla, Abalde, Jantunen, Sarr, Llull, Jones, Procida y Smith Jr.

--PABELLÓN: Etihad Arena de Abu Dabi.

--HORA: 19.00/#Vamos de Movistar+.