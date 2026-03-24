El Real Madrid recupera su gran tono de Euroliga frente al Hapoel Tel Aviv

Mario Hezonja, en un partido del Real Madrid contra el Hapoel Tel Aviv. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado este martes por un amplio 92-83 al Hapoel IBI Tel Aviv durante la jornada 33 en la fase regular, con destacadas actuaciones de Théo Maledon y de Mario Hezonja en el conjunto madrileño, que de este modo ha prolongado su grata estadística como local en esta Euroliga y ha afianzado su persecución al liderato del Fenerbahçe.

A puerta cerrada en el Movistar Arena debido a la participación de un equipo israelí, los locales empezaron subidos al barco de Facu Campazzo. Una decena de puntos del base argentino, con 7 de 8 en tiros de campo y dos asistencias en 7:27 suyos sobre la pista, canalizaron muchos ataques del Real Madrid en un primer periodo que se cerró en 24-19.

El perímetro le funcionaba poco a ninguno de los dos conjuntos y por parte del Hapoel sorprendió que Elijah Bryant y Dan Oturu, sus mejores armas ofensivas durante el periodo inaugural, calentasen tanto banquillo en el segundo cuarto. Además, los merengues dominaron el rebote y poco a poco abrieron hueco, en especial después de un triple de Sergio Llull.

Lanzamiento a tablero, marca de la casa, del jugador de Mahón. Hasta el descanso quedaban todavía 3:54, pero los pupilos de Sergio Scariolo habían cogido ahí una ventaja (39-28) que supieron administrar hasta el descanso (45-35). De los vestuarios regresó el equipo visitante con un triple de Ish Wainright, puro espejismo a tenor de la reacción blanca.

Walter Tavares encadenó canasta y tapón, y luego encestaron Mario Hezonja y Alberto Abalde sendos triples para ampliar el colchón. Aunque contestó Vasilije Micic desde más allá del arco, acto seguido repitió triple Hezonja; y más adelante, tras una revisión arbitral con cierta sorna en el banquillo local, Chuma Okeke se unió al acierto exterior.

Mediado el tercer cuarto, el Real Madrid mandaba con claridad y su ritmo prevalecía sobre el de un Hapoel agarrado de nuevo a Bryant y a Oturu, pero sin soltura para responder a la defensa de Trey Lyles y Gaby Deck. Con Andrés Feliz de escolta, unos ratos con Facu Campazzo y otros de Théo Maledon, el cuadro madrileño rozó la veintena de renta (63-45).

El entrenador visitante, Dimitris Itoudis, siguió confiando su mando ofensivo a Chris Jones, quien empezó a destacar de cara al aro y ayudó a que el marcador se estrechase un poco (71-60) al término del minuto 30. No obstante, la unidad 'B' del Real Madrid espantó cualquier atisbo de reacción con Feliz letal tirando desde lejos y Lyles desde la 'pintura'.

Igualmente se afanó Usman Garuba por defender en el poste bajo y la presión colectiva dio frutos para regresar a una alta ventaja (84-62), faltando 6:22 para el final del encuentro. Las rotaciones de Scariolo, sacando incluso a Alex Len, facilitaron un desenlace sin sustos. Esto situó al Real Madrid con balance de 21-12 y el Hapoel se quedó en 21-11.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 92 - HAPOEL TEL AVIV, 83 (45-35, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (11), Abalde (6), Hezonja (15), Okeke (6) y Tavares (6) --quinteto inicial--; Lyles (12), Feliz (10), Maledon (13), Deck (8), Llull (3), Garuba (2) y Len (-).

HAPOEL TEL AVIV: Micic (8), Wainright (5), Bryant (13), Malcolm (2) y Oturu (10) --quinteto inicial--; Blakeney (3), Motley (13), Madar (-), Randolph (2), Edwards (10), Jones (15) y Timor (2).

--PARCIALES: 24-19, 21-16, 26-23 y 21-23.

--ÁRBITROS: Javor, Vilius y Racys. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena.