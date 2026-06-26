El Real Madrid renueva su licencia con Euroliga por 10 años

Archivo - Mario Hezonja, en un calentamiento del Real Madrid antes de jugar ante el Hapoel Tel Aviv en Euroliga. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid seguirá en la Euroliga los próximos 10 años, después de acordar la prórroga de su licencia en la competición para la próxima década, por lo que así da carpetazo al proyecto de la NBA en Europa previsto para 2027.

En un comunicado, la competición informó de una serie de decisiones estratégicas tomadas por su Consejo de Administración, aprobadas en una reunión celebrada este viernes en Barcelona, y que se someterán a la ratificación de la Asamblea General el próximo 7 de julio.

Así, la Junta de la Euroliga aprobó la composición de 20 equipos para la temporada 2026-27, con el Paris Basketball y el Besiktas, que ocupará la plaza del AS Monaco, con una invitación especial de una campaña. Y e esa relación de clubes está el Real Madrid, que acordó con la Euroliga la prórroga de su licencia de 10 años, tras la finalización de esta este lunes. La continuidad del club blanco confirma que se aleja del proyecto que tiene preparado la NBA en Europa para el 2027.

Así, los clubes participantes serán Real Madrid, Anadolu Efes, Estrella Roja, Dubái Basketball, Armani Milán, Barça, Bayern, Fenerbahce, Hapoel Tel Aviv, Kosner Baskonia, ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, París Basketball, Partizan, Valencia Basket, Virtus Bolonia y Zalgiris Kaunas.

Además, la Euroliga reafirmó su compromiso de ampliar la competición a 24 equipos para la temporada 2027-28 y acordaron "seguir evaluando formatos de competición que permitan esta ampliación, preservando al mismo tiempo el principio de que cada equipo se enfrente a todos los demás y garantizando una mayor integración dentro del calendario general del baloncesto europeo", expresó el comunicado.

Finalmente, el director ejecutivo de Euroleague Basketball, Chus Bueno, informó sobre el proceso en curso, que está previsto que arranque el 1 de julio y termine durante la próxima temporada, para transformar las actuales licencias a largo plazo de los clubes en franquicias.

Desde la competición destacaron el "gran interés mostrado por múltiples partes" en esta transformación de licencias a franquicias, "entre las que se incluyen clubes actuales de la Euroliga, así como organizaciones de baloncesto e inversores que representan a nuevos mercados".