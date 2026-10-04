El Real Madrid suma la segunda en la prórroga y el Barça cae en Murcia

Monbus Obradoiro - Real Madrid - ACB PHOTO

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció (107-114) en la prórroga al Monbus Obradoiro este domingo para sumar el dos de dos en la Liga Endesa que también firmó el Kosner Baskonia, mientras que el Barça no pudo (100-94) con el UCAM Murcia.

El conjunto blanco tuvo que sudar en su visita a Santiago para tumbar a Obradoiro y salir con triunfo de una dura semana en Euroliga. Los de Pedro Martínez contaron con una exhibición de Theo Maledon (25 puntos y 7 asistencias) y otra de Timothe Luwawu-Cabarrot (25 puntos) para mantenerse invictos en la Liga.

La dupla francesa lideró a un Madrid que tuvo la canasta para evitar la prórroga y lo ganó en el tiempo extra ante un Obradoiro que, tras ganar en la primera jornada, se mostró fuerte en este inicio de temporada aguantando el pulso al equipo blanco. Por su parte, el Barça topó con un UCAM Murcia que aprovechó su condición de local para estrenarse.

Los de Aleksander Sekulic tuvieron de nuevo a Kevin Punter como mejor jugador, con 15 puntos en la igualada primera parte (46-46), pero el conjunto murciano respondió también en el segundo tiempo. Los de Sito Alonso anularon a la estrella blaugrana y, pese a los intentos de Umoja Gibson, en el momento clave, con un parcial de 0-10, el UCAM Murcia estuvo mejor de gasolina y de acierto.

Jean-Marc Pansa y Michael Forrest aseguraron un gran triunfo que el Barça solo cuestionó con un triplazo de Punter que no dio paso a más épica blaugrana en los últimos 20 segundos. Además, el Kosner Baskonia doblegó en el Fernando Buesa Arena al FIATC Girona para confirmar un cambio de tercio en su carácter y juego, que empezó con la primera victoria de Euroliga el viernes ante el Milano. Los de Vitoria mandaban ya al descanso con autoridad (54-42) y, gracias a Tadas Sedekerskis y Kenneth Faried, no dejaron escapar un segundo triunfo en Liga que buscaban también los catalanes.

Por su parte, el Valencia Basket despegó en el último cuarto, con un parcial de 15-31, para firmar su primera victoria con un 82-97 ante el Casademont Zaragoza. TJ Shorts fue el hombre más destacado (21 puntos, 5 asistencias y 26 de valoración) junto con Nikola Mirotic (17 puntos). Los maños no pudieron hacer buena la épica victoria ante La Laguna Tenerife una semana después y en su debut en el Príncipe Felipe.

La segunda jornada este domingo valió también a Recoletas Salud San Pablo Burgos para vencer en Lleida, en el 25 aniversario de la inauguración del Barris Nord, con una gran segunda mitad (81-94). Dj Seward y Chase Audige firmaron 20 puntos cada uno para el equipo castellano. Igualmente, para el Leyma Coruña, con 29 puntos de Alonzo Verge, fue la primera victoria, en su regreso a la Liga Endesa, sabiendo sufrir para imponerse en la prórroga al Surne Bilbao Basket (104-101).