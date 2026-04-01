La recta final de Euroliga para Real Madrid, Valencia Basket y Barça

Sergio Scariolo, Pedro Martínez y Xavi Pascual - EUROPA PRESS/AFP7

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid, el Valencia Basket y el Barça comenzarán esta semana la recta final de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 sin margen a la relajación, con cuatro jornadas en la que se jugarán sus opciones de estar el 'Top 4', algo que defienden madridistas y 'taronjas', y que quieren alcanzar los blaugranas.

Cuatro partidos en poco más de dos semanas para los tres equipos de la Liga Endesa, que además podrían tener un cruce entre alguno de ellos en los 'playoffs', y con un calendario bastante más complejo para los de Sergio Scariolo, seguramente con el más duro, y los de Xavi Pascual, que para los de Pedro Martínez, y con todavía un doble jornada semanal.

A poco de arrancar la jornada 35, el Real Madrid y el Valencia Basket son los mejores clasificados, el tercero y el cuarto respectivamente, mientras que el Barça está fuera del 'Top 6', en la octava posición, aunque todo está muy apretado y todavía ningún equipo tiene nada decidido ni puede relajarse. El Kosner Baskonia lleva ya varias jornadas sin opciones.

Así, entre el Fenerbahce turco (23-11) y el conjunto 'taronja' (21-13) hay dos triunfos de diferencia, con el Olympiacos (22-12) y el madridista (22-12) a uno de los de Sarunas Jasikevicius. Por detrás, a una victoria del 'Top 4' están el Hapoel Tel Aviv, quinto (20-13) y con un partido pendiente aún ante el Maccabi, el Zalgiris Kaunas, sexto, el Panathinaikos y el Barça, estos tres últimos con 20-14, mientras que con 19-15 cierran el 'Top 10' el Estrella Roja y el AS Monaco. A dos de esta zona y aún soñando con entrar están el Maccabi, con el mencionado choque de menos, el EA7 Emporio Armani Milán y el Dubai BC.

De los representantes de la Liga Endesa, el Real Madrid es el que tiene un calendario más complejo, con tres complicadas salidas consecutivas en las tres próximas jornadas que van a definir el futuro de un equipo que a domicilio no ha estado demasiado fiable con un balance de 5-11, el peor de los once primeros clasificados.

La primera será el viernes 2 al Fernando Buesa Arena, donde le espera un Baskonia que no se relajará demasiado pese a no tener nada en juego y que contará con el siempre entusiasta apoyo de su grada. Luego, le tocará una doble jornada temible con partidos en el Pabellón de la Paz y la Amistad ante el Olympiacos y en el Ulker Sports and Event Hall ante el Fenerbahce, para cerrar en su fortín del Movistar Arena ante el Estrella Roja.

Los de Scariolo están obligados a no fallar de nuevo a domicilio y podrían necesitar tres triunfos para asegurar el 'Top 4' y el 'factor cancha' en las eliminatorias camino de la 'Final a Cuatro', aunque el 'Top 6' lo tienen bien encarrilado. A favor tiene que del 'Top 10' sólo tiene perdido el 'basket average' con el Zalgiris y el Panathinaikos, mientras que tiene +12 con el Olympiacos y +26 ante el Fenerbahce, y -15 ante el Estrella Roja.

El calendario es algo más amable para el Valencia Basket y su sueño de poder alcanzar una histórica 'Final Four'. El conjunto valenciano sólo tiene un rival directo en su camino, el Panathinaikos, que le visitará en el Roig Arena en una doble jornada semanal de la que no saldrá de la ciudad y en la que recibirá de inicio al Armani Milán.

Esta semana, el viernes, rendirá visita a la Virtus, ya eliminada, y cerrará ante el Dubai BC, que podría estar ya fuera de cualquier matemática. Los 'taronjas' tienen ganados los 'basket average' a Fenerbahce, Olympiacos y Estrella Roja, pero perdidos con Real Madrid, Hapoel, Zalgiris, Barça y AS Monaco, mientras que defenderá un +10 ante el 'PAO'.

TRES RIVALES DIRECTOS SEGUIDOS PARA EL BARÇA

Finalmente, el Barça deberá lidiar también con cuatro jornadas finales de exigencia en su intento de pelear por un 'Top 4' que no está lejos, pero que exigirá a los de Xavi Pascual ganar seguramente los tres duelos directos consecutivos que tienen ante sí.

El primero será este jueves en la complicada visita al Zalgirio Arena donde le espera un Zalgiris, con el que está empatado a victorias y que ya le batió con claridad en el Palau Blaugrana (73-88). En Kaunas, sólo han ganado cuatro equipos, el último (Panathinaikos) el pasado 23 de diciembre.

Después le tocará la doble jornada semanal, con un primer partido en casa ante el Panathinaikos, también con 20 triunfos en la actualidad y ante el que defiende +7 de 'basket average' del OAKA, y luego una visita a un AS Monaco en horas bajas, pero que se juega sus opciones de 'playoffs' y que se impuso en el cancha blaugrana de forma clara (74-90). El cierre será en el Palau ante un rival ya sin opciones como el FC Bayern Múnich de su extécnico Svetislav Pesic.

De los equipos de arriba, el Fenerbahce no tiene mal calendario con visita al Hapoel como el más duro de sus partidos junto al del Real Madrid en Estambul, mientras que el Olympiacos comparte estos rivales en un final tampoco excesivamente complejo.

El del equipo de Tel Aviv sí es muy exigente, aunque tiene a su favor que a los dos primeros clasificados y al Panathinaikos los recibirá en su exilio de Sofía, y luego jugará a domicilio ante el Maccabi y el AS Monaco. De los equipos con 20 victorias, Zalgiris no lo tiene mal (Barça, Dubai BC y Paris Basketball en casa y Partizán fuera), y el Panathinaikos muy duro también con tres salidas seguidas ante el Hapoel, el Barça y el Valencia Basket antes del cierre con el Anadolu Efes.