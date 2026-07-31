Ricky Rubio renueva una temporada más con el Asisa Joventut

Archivo - Ricky Rubio, en un partido con el Asisa Joventut. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Asisa Joventut ha llegado a un acuerdo con el base español Ricky Rubio, de 35 años y 1,89 metros de altura, para renovarle su contrato por una temporada más, en concreto hasta el 30 de junio del 2027, confirmando "una noticia que trasciende el ámbito deportivo y refuerza el vínculo entre un jugador irrepetible y su casa".

Así lo definió este viernes el propio club de Badalona en su página web. "Desde su debut con la camiseta verdinegra con solo 14 años hasta su regreso el curso pasado, Ricky ha representado los valores que definen a la 'Penya': el compromiso, la pasión, la ambición y el sentimiento de pertenencia", añadió la entidad badalonesa en su comunicado.

"Su continuidad es una muestra de la voluntad compartida de seguir construyendo un proyecto sólido, fiel a la identidad del club y con la mirada puesta en el futuro", recalcó la 'Penya'. "La renovación simboliza la conexión especial entre el Joventut y su afición", apostilló el texto.

Luego describió este escenario como "una relación forjada a lo largo de los años, basada en el respeto, el cariño y un sentimiento compartido que va mucho más allá del juego". "Su recorrido es también el de un jugador que nunca ha dejado de sentirse parte de la familia verdinegra", apuntó.

Con esta renovación, según la nota, "el club reafirma su apuesta por seguir haciendo crecer el proyecto deportivo e institucional, manteniendo intacta una identidad que ha convertido a la 'Penya' en un referente del baloncesto europeo". "Ricky representa ese legado y, al mismo tiempo, la ilusión de seguir escribiendo nuevas páginas de nuestra historia", zanjó.