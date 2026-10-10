El Río Breogán sigue invicto y el Unicaja celebra la primera

Río Breogán-FIATC Girona - ACB PHOTO

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Río Breogán superó (115-92) al FIATC Girona este sábado en la tercera jornada de Liga Endesa para seguir con su pleno de victorias, mientras que el Unicaja logró la primera, muy acertado ante el MoraBanc Andorra (92-84).

El equipo gallego se destapó una vez más y entró en calor con 12 puntos de Tevin Brown en el segundo cuarto. Al descanso, un +20 reinaba en el luminoso del Pazo Provincial dos Deportes de Lugo. Los de Luis Casimiro encontraron también a un Francis Alonso desatado (27 puntos) para impedir cualquier reacción del equipo de Moncho Fernández.

Mientras, el Unicaja de Txus Vidorreta, que venía con triunfo de Champions FIBA entre semana, hizo de la tercera la vencida en Liga. Ignas Brazdeikis fue el mejor (19 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes, 27 de valoración) de un choque donde el Unicaja tuvo un 78% de acierto en tiros de dos puntos, demasiado para un MorBanc Andorra que, pese a James Akinjo y Artem Pustovyi, no evitó el tres de tres en derrotas.

Además, el Casademont Zaragoza firmó su segunda victoria del curso con una lluvia de triples (15 de 22) en A Coruña (71-92). Los maños llegaron a mandar de 24 puntos antes de una segunda mitad en la que el Leyma Coruña no se supo inspirar. Laurynas Birutis (23 de valoración) y la pegada de Caleb Homesley, Justin Jaworski y Nico Brussino sentenciaron en el Coliseum.