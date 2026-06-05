Riquelme "escucha a los abonados" y promete más apoyo a la sección de baloncesto del Real Madrid

Enrique Riquelme - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme prometió este viernes "más apoyo al baloncesto madridista" con un plan para llenar el Movistar Arena, defendiendo la continuidad en la Euroliga, y planteando la creación de una sección femenina y la construcción de un pabellón en la Ciudad del Socio.

"La candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid ha presentado su compromiso para devolver al baloncesto el lugar institucional que, a su juicio, merece dentro del club. La propuesta parte de una premisa compartida por numerosos socios y abonados: el problema de la sección no es deportivo, sino de reconocimiento, visibilidad y estrategia", dice la nota oficial.

"El Real Madrid de Baloncesto es una de las mayores fuentes de prestigio internacional del club. Con 11 Copas de Europa y una trayectoria que lo sitúa como referencia del baloncesto europeo, la sección ha acumulado éxitos durante décadas", añade.

La candidatura de Riquelme considera que "esa contribución no se ha traducido en una apuesta proporcional en términos de promoción, identidad propia, presencia institucional y vinculación con los socios". Por ello, Riquelme propone un plan específico para fortalecer la sección con distintas medidas.

"La creación de un abono de acompañante para facilitar la asistencia al Movistar Arena, la defensa de la permanencia del Real Madrid en la Euroliga, el impulso de una sección femenina de baloncesto, el refuerzo del plan de cantera y la construcción de un pabellón propio dentro de la futura Ciudad del Socio", explica.

La propuesta incorpora también demandas trasladadas por socios, abonados y perfiles vinculados al baloncesto madridista, "como la necesidad de cuidar más el talento formado en casa, recuperar símbolos históricos como el Torneo de Navidad y acercar la sección a las nuevas generaciones".

"Como resultado de esta escucha, la candidatura defiende una gestión más profesional, jerarquizada y eficiente, alineada con el conjunto del proyecto deportivo del club, en el que también se ha situado a Fernando Hierro como referencia de estructura y criterio institucional", añade la nota de la candidatura.

En ella, el propio Riquelme recoge la necesidad de que el Real Madrid de baloncesto no sea tratado "como una sección secundaria". "Queremos más apoyo, más visibilidad, más cantera y una casa propia para que el baloncesto madridista vuelva a ocupar el sitio que merece", dice el empresario alicantino.