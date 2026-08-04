El robot Toyota CUE7 incorpora desplazamiento en la pista de baloncesto, botes de balón y coordinación de movimientos

El Toyota CUE7 incorpora desplazamiento en la pista, botes de balón y coordinación de movimientos. - TOYOTA

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa de automóviles Toyota ha estrenado la séptima generación de su robot de baloncesto, el Toyota CUE7, durante un partido del Alvark Tokyo donde ha mostrado "cualidades y capacidades" sobre la cancha del Toyota Arena Tokyo (Japón) "que van mucho más allá del mero lanzamiento a canasta".

"Frente a sus anteriores versiones", según indicó este martes la empresa automovilística japonesa mediante una nota de prensa, ese robot Toyota CUE7 "es capaz de desplazarse por la pista, botar el balón y ejecutar movimientos muy fluidos y naturales, acercándose todavía más al comportamiento que podría hacer un jugador".

"El proyecto nació en el año 2017 gracias a un grupo de voluntarios de Toyota Engineering Society con un objetivo muy concreto: desarrollar desde cero un sistema de inteligencia artificial capaz de aprender y perfeccionar el lanzamiento de tiros libres", resumió el comunicado de Toyota, líder mundial en la comercialización de modelos electrificados.

"A lo largo de estos años, Toyota CUE ha ido superando nuevos desafíos tecnológicos. En 2019 consiguió entrar en el Guinness World Records tras anotar 2.020 tiros libres consecutivos, mientras que en 2024 volvió a establecer un récord al realizar el lanzamiento más lejano conseguido por un robot, superando los 24,5 metros de distancia", añadió la nota.

"La principal diferencia del CUE7 es que deja de centrarse únicamente en el lanzamiento para incorporar nuevas capacidades dinámicas. El robot puede desplazarse por la pista, controlar el bote del balón y coordinar diferentes movimientos de forma mucho más natural, integrando nuevas funciones de percepción, equilibrio y control", subrayó el mismo texto.

Luego la nota apuntó que "las tecnologías desarrolladas durante su evolución ayudan a perfeccionar sistemas relacionados con la robótica, la inteligencia artificial, el reconocimiento del entorno o el control preciso del movimiento, conocimientos que podrán trasladarse en el futuro a diferentes ámbitos tecnológicos y de movilidad".

Por último, la firma japonesa definió el CUE7 como una "apuesta" por "explorar nuevas tecnologías que van más allá de la automoción y que pueden ser capaces de mejorar la movilidad del futuro" con sus marcas Toyota y Lexus. "Más allá del diseño y fabricación en el mundo del motor, la marca continúa investigando soluciones basadas en robótica que permitan afrontar nuevos retos tecnológicos", sentenció el comunicado.