Rodríguez Uribes recibe al Amiab Albacete, histórico tetracampeón de Europa de baloncesto en silla

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, recibió este jueves en la sede del organismo al Amiab Albacete, que el pasado mes de mayo hizo historia en el baloncesto en silla de ruedas al proclamarse por cuarta ocasión consecutiva campeón de Europa, algo que para el club manchego era "imposible de creer" cuando se creó.

El dirigente felicitó personalmente a una delegación del conjunto albaceteño, encabezada por su presidente Emilio Sáez, jugadores como Fran Lara, Óscar Onrubia y Alejandro Zarzuela, y el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Abraham Carrión, por la conquista del título continental ante el Deco Amicacci Abruzzo italiano al que batió 62-42.

Rodríguez Uribes agradeció el "honor" de recibir una camiseta "del mejor equipo de Europa y de la historia" y aseguró que el Amiab es "un referente de Albacete y Castilla-La Mancha". "El deporte para personas con discapacidad es hoy una competición de maximo nivel. La quinta tiene que llegar, es un honor recibiros, esta es vuestra casa, gracias por la felicidad que nos habéis dado con estas cuatro copas", apuntó.

El capitán del equipo, Fran Lara, reconoció que "nunca" se habría imaginado "estar en el CSD" con su club y recordó que "cuatro Copas de Europa es algo que nadie ha hecho" y que "sólo hay cinco personas" que las han ganado "de forma consecutiva", entre los que se encuentran él y sus compañeros de equipo Alejandro Zarzuela, Óscar Honrubia y Vicky Pérez, y un jugador inglés.

Por su parte, su compañero Óscar Onrubia aseguró que era "un sueño poder estar" en el Consejo con los cuatro títulos y resaltó su felicidad por haber fichado por el Amiab en su momento porque le permitió jugar con los jugadores que veía "en 'YouTube'" cuando era joven. El internacional subrayó "la ilusión" por la última Copa de Europa, conseguido "en un año de transición". "Sólo nosotros sabemos los momentos complicados que hemos dejado atrás. Esperamos estar el año que viene con una quinta", sentenció.

Para el presidente del equipo, Emilio Sáez, esta recepción era "un acto de justicia" y "un reconocimiento a los deportes minoritarios que con su esfuerzo consiguen tener la relevancia que se merecen", recalcando que los jugadores del Amiab "son deportistas de elite y así se tienen que visualizar".

"Jamás habríamos pensado presentar el hito de cuatro Copas de Europa, era imposible creer el poder llegar hasta aquí, y me quiero acordar de toda la gente que ha participado para conseguir estos logros. No vamos a cejar en el empeño de por qué no la quinta y vamos a seguir reforzando el equipo", aseveró el dirigente.

Al acto también acudieron el secretario general del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Jofre, y el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), Enrique Álvarez, que remarcó que España es "una referencia importante en el baloncesto en silla" y que "su dominio es importante". "Hay mucha gente trabajando para que no sólo sea un deporte practicado por personas con discapcidad sino que sea profesional y de altísimo nivel. Estoy orgulloso del Amiab", afirmó.