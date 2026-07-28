Rubén Guerrero se suma al Recoletas Salud San Pablo Burgos para el próximo curso

Archivo - Rubén Guerrero (izq.), defendiendo a Tomas Satoransky durante un partido. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Recoletas Salud San Pablo Burgos ha anunciado el fichaje del pívot andaluz Rubén Guerrero, de 30 años y 2,13 metros de altura, y que "cuenta con experiencia" tanto en la Liga Endesa como en la Eurocup, según apuntó la entidad burgalesa este martes en su nota de prensa.

Nacido el 22 de octubre de 1995 en Marbella, Guerrero "se formó en las categorías inferiores del Unicaja antes de dar el salto a la NCAA", acorde al mismo comunicado 'online'. Así, en la liga universitaria de Estados Unidos militó tres temporadas en los South Florida Bulls y una en los Samford Bulldogs antes de regresar al club malagueño.

"Entre 2018 y 2022, Guerrero completó cuatro temporadas de ACB junto al Unicaja, dentro de una etapa en la que acumuló dos cursos de experiencia en Eurocup, a la que retornará a competir junto a los burgaleses en esta próxima campaña", subrayó el texto de prensa.

"Tras este periodo en la plantilla malagueña, el pívot puso rumbo a Galicia, donde formó parte del Obradoiro en dos cursos; después, a Andalucía, para disputar una temporada en el Coviran Granada; y, finalmente, hasta el Principado, lugar donde compitió la última campaña en las filas del MoraBanc Andorra", zanjó la nota del San Pablo Burgos.