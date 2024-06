Rudy Fernández: "Ojalá pueda terminar este ciclo profesional con unos Juegos"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Rudy Fernández ha asegurado que llega "con muchísima confianza" a la selección y espera "terminar este ciclo profesional" con la disputa de otros Juegos Olímpicos, lo que pasa por imponerse en el Preolímpico de Valencia.

"He tenido una gran semana con el título de liga, con el reconocimiento que tuve en el WiZink, con muchísima gente dándome la enhorabuena por toda una trayectoria a nivel de clubes increíble, pero esto no acaba aquí. Vengo con muchísima confianza a esta preparación, con la selección he vivido muchísimos momentos muy bonitos y ojalá pueda terminar este ciclo profesional con una Olimpiada, que para mí sería algo increíble", señaló ante los medios en Madrid.

Tanto el balear como Santi Aldama, Usman Garuba y Alberto Abalde se incorporaron este lunes al resto del grupo. "Estoy contento de volver a la rutina con 'La Familia'. Ha sido un partido sobre todo de entrar un poco en dinámica; ellos vienen de estar casi una semana en Málaga y los que nos hemos incorporado hoy estamos cogiendo todo su ritmo. Estoy contento de volver a estar", apuntó.

"Yo siempre digo que cuando vengo aquí lo disfruto. Gracias a Dios, los conozco desde hace mucho tiempo, a muchos del staff, aunque hay mucha gente también nueva. Estoy muy contento de preparar un reto en el que tenemos todos muchísima ilusión, y yo el primero", indicó. "Todavía faltan algunos jugadores que necesitan un poco más de tiempo y ya dentro de poco ya estaremos todos juntos para preparar lo mejor posible y encarar la preparación del Preolímpico, que va a ser muy complicado", añadió.

Además, apeló a "cambiar el chip". "Es cierto que hay muchos del Eurobasket que estuvimos, y el Mundial pues no se nos dio de la forma que a lo mejor nos hubiera gustado, pero creo que le competimos a selecciones como Letonia, que fue quinta, y Canadá, que fue tercera. Tenemos que ser conscientes de que tenemos un equipo que puede competir pero también asumiendo que es un equipo con poca experiencia en ese tipo de torneos, y yo el primero, porque es la primera vez que juego un Preolímpico", señaló.

Por último, Rudy animó a llenar La Fonteta. "Tenemos la suerte de jugar el Preolímpico en Valencia. Desde aquí, hago un llamamiento a todos los valencianos y valencianas, que seguro que vendrán a apoyarnos y serán un factor muy importante de cara a podernos clasificar, por supuesto", finalizó.