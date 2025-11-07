Santi Aldama: "Chus Mateo quiere que lidere la selección, va a llevar tiempo"

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot de Memphis Grizzlies Santi Aldama confesó conversaciones con el nuevo seleccionador nacional, Chus Mateo, para "liderar" a España en una nueva etapa ilusionante en la que confían en el mucho y prometedor talento joven.

"He hablado con Chus Mateo bastante, ya le conocía de antes. Vemos el futuro de la selección de una manera muy similar y entendemos la situación del baloncesto en España. Quiere que lidere la selección pero es algo que va a llevar tiempo. Va a ser un proceso para aprender pero también para ir ganando", dijo este viernes en una entrevista con Radiogaceta de los deportes de RNE.

Aldama reconoció además que guarda la espina de la temprana eliminación en el pasado Eurobasket. "Es algo que me pesa, no por no haber logrado el objetivo que teníamos, que también, sino por cómo fue. El irte de un torneo y no haber estado a gusto en cómo terminó. Cada uno tiene que mirar hacia dentro para ver cómo podemos ser una mejor versión en la selección española", afirmó.

Por otro lado, el jugador canario, que está brillando en el inicio de la temporada NBA, valoró de manera positiva la formación y desarrollo en Estados Unidos. "Lo recomiendo porque para mí fue una situación muy buena, la situación que personalmente creía que era la correcta y que sigo creyendo. Para mí, vitalmente, académicamente y deportivamente, tenía mucho sentido", dijo.

"Hablando con jugadores que ahora están en esa situación, jugando en Estados Unidos y desarrollándose, creo que es una ventaja que igual antes era más lejana para el jugador europeo, pero que ahora es bastante real", añadió, antes de ser preguntado por el otro español esta temporada en la NBA, el rookie Hugo González.

"Le conocí este verano y además nos vimos en pretemporada pero tengo ganas de verle en partido en la liga regular y ver cómo va creciendo. Le sigo muy de cerca y para ser su primer año está haciendo unos partidos muy interesantes. Quiero verle ahí y hablar y que me cuente cómo le está yendo en su año rookie, que siempre es muy movido", confesó sobre el jugador de los Celtics.

Por otro lado, Aldama se refirió a la suspensión de su compañero Ja Morant. "Es algo que sucede, es interno, se queda entre nosotros pero el equipo está buscando maneras de ganar partidos que es el mayor problema que hemos tenido. Sabemos la receta", terminó.