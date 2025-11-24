Scariolo: "Es un buen momento para enfrentarnos a los mejores"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este lunes que el equipo se encuentra en "un buen momento" para medirse al líder de la Euroliga, el Hapoel Tel-Aviv, ya que considera que están "creciendo como equipo" y que es evidente que están en una "dinámica ascendente", aunque ha subrayado el "altísimo nivel ofensivo y defensivo" de los israelíes.

"Es un buen momento para enfrentarse a los mejores. Lo han demostrado con una serie de prestaciones excelentes, con un nivel ofensivo altísimo y con un nivel defensivo muy sólido también. Se merecen la posición que tienen en la tabla", afirmó el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido de la 13ª jornada de Euroliga frente al Hapoel Tel-Aviv este martes.

Scariolo destacó que los israelíes tienen un nivel atlético en la zona interior "muy importante", por lo que tendrán que jugar "un partido muy completo" para "poder tener opciones" de ganar. "Estamos creciendo como equipo. Es evidente que estamos en un nivel ascendente, pero tenemos a muchos jugadores y no es inmediato encontrar para cada uno su rol sin sacrificar a jugadores en la primera parte de la temporada", apuntó.

El de Brescia señaló que su rival intentará buscar "emparejamientos favorables", por lo que deberán "ser capaces de responder". "A veces, las asignaciones que pones de inicio no se pueden mantener por cómo procede el juego durante la posesión. Hay que saber estar delante del balón, llegar a puntear los tiros, para limitar o reducir un poco su porcentaje de tiro", explicó.

"Tienen una excelente pareja de jugadores interiores, al top de la Euroliga. Eso es diferencial respecto a otros equipos, esa grandísima capacidad física y habilidad del juego interior. Además, añaden a eso un perímetro realmente bueno, que en cada posesión te ataca por dos o tres lados diferentes", analizó el italiano.

Scariolo resaltó que sería "una gran ganancia" el poder ganar en la cancha del líder de la Euroliga, pero recordó que aun quedan "casi tres cuartas partes de competición". "Y hay partidos que en el papel presentan igual una dificultad muy alta, pero eso no quiere decir que un equipo como el nuestro no tenga que plantearse poder intentar ganarlos", recordó.

A nivel individual, el entrenador madridista tiene claro que la motivación de sus jugadores debe ser evidente. "Estás jugando contra los mejores de Europa en tu posición, debe ser un orgullo competitivo. Sobre todo debe motivarles a nivel defensivo, por intentar limitar y enseñar que pueden defender al que está delante, sin obligar al equipo a hacer malabarismos de acoplamiento defensivo, simplemente porque están capacitados".

Por último, destacó el papel de Mario Hezonja ante el Granada después de un inicio de temporada irregular. "Los días malos te hacen reflexionar y mantener los pies en el suelo, y si eres capaz de ser autocrítico, sin criminalizarte, te ayuda a mejorar. Yo confío mucho en él, tengo la relación más divertida, pero a veces tengo que decirle algunos 'no' y dejarlo sentado cuando toca", concluyó.