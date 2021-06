Scariolo: "Hay muchos más equipos que antes capacitados para ganar una medalla"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español, Sergio Scariolo, ha avisado de que "la competencia está creciendo" en el baloncesto mundial y ahora "hay muchos más equipos que hace diez o quince años capacitados para ganar una medalla" en los Juegos Olímpicos, una competición "dura" que les ayudará a "dar el máximo" dentro de un mes en Tokio.

"La competencia está creciendo. Hay muchos más equipos que hace diez o quince años capacitados para ganar una medalla. Eso está delante de los ojos de todos lo que saben de esto. Es una competición dura que nos estimula y nos lleva a dar el máximo. Nuestros éxitos nos sirven más de motivación que de presión", indicó Scariolo en la presentación del equipo nacional.

El técnico subrayó que la selección "acumula una trayectoria de grandes éxitos" que hace unos años no podían "prever". "Se han forjado sobre trabajo, unión, capacidad de superar los momentos difíciles juntos. También de introducir gente nueva que ha ido aportando cosas y ha permitido que el recorrido de las grandes leyendas hacia el final de sus carreras se haya hecho de una manera que no afectara demasiado. Los grandes veteranos todavía tienen gasolina, lo demuestran cada día en los entrenamientos, y los jóvenes que se van incorporando entienden su rol y aprenden de los mayores", reflexionó.

En este sentido, apuntó que se siente "orgullosos" de todo lo que han "ganado" en los últimos campeonatos, el último gran éxito el oro en el Mundial 2019, a pesar de la veteranía del equipo. "Somos perfectamente conscientes de que hay una ley de vida que lleva a una bajada en la energía física pura y dura de algunos jugadores y de que otros tienen que crecer para poder hacer que se mantenga una competitividad de alto nivel", apuntó.

A la hora de personalizar, el italiano aseguró que ha visto a Ricky Rubio "al máximo, con energía, con ganas y comunicativo" en estos primeros días de concentración. "Está ayudando a los jóvenes en rol de liderazgo que deberá continuar más adelante porque él no ha llegado al final de su trayectoria con la selección. Por dentro seguramente tendrá alguna herida tras una temporada complicada, pero tampoco lo dramaticemos. Somos unos privilegiados y si alguna vez sale una temporada peor no es el fin del mundo", relativizó.

Por último, el técnico restó importancia a las ausencias de Nikola Mirotic y Serge Ibaka. "Obviamente nos hubiese gustado que Niko y Serge estuviesen, pero por motivos diferentes, y muy respetables, no han podido estar. Ya ha pasado en muchas ocasiones. La única vez que tuve que elegir entre uno u otro fue en 2011. Desde entonces nunca ha habido disponibilidad de los dos. Con ganas de que estén, pero si no están hay que mirar para adelante. No queda otra", finalizó.