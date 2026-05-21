Scariolo: "Muchos excelentes entrenadores no ganaron la Euroliga y siguen siendo grandes entrenadores"

Archivo - Sergio Scariolo da instrucciones durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, celebró este jueves la presencia de su equipo en la 'Final a Cuatro' de la Euroliga 2025-2026 porque "marca la diferencia entre la excelencia y los muy buenos" y dejó claro también que no le obsesiona añadir este título a su currículum porque "muchos excelentes entrenadores" que no lo consiguieron "siguen siendo grandes entrenadores".

"Sinceramente, es un placer estar aquí. Creo que la Final Four es una competición excelente donde sólo llegan los cuatro mejores equipos, y eso marca la diferencia entre la excelencia y los equipos muy buenos que no lo consiguieron", señaló Scariolo en la rueda de prensa oficial de la 'Final a Cuatro' en Atenas.

Para el italiano, "no es una obsesión" personal ganar un título que no tiene. "Creo que muchos entrenadores excelentes no ganaron la Euroliga y siguen siendo grandes entrenadores", remarcó el exseleccionador español.

Este comparó esta 'Final Four' con la que jugó en 2007 con el Unicaja, también en Atenas, "una gran ciudad para el baloncesto", y que lograron competir pese a ser "un equipo pequeño". En este sentido, considera que acuden al OAKA con "circunstancias similares desde cierto punto de vista" por tener "un par de lesiones importantes" como las de Walter Tavares y Alex Len. "Pero estamos contentos de estar aquí y listos para competir", advirtió.

"Creo que la clave siempre está en el equilibrio y en intentar obtener la chispa emocional que da la experiencia y de la confianza que te da clasificarte para la 'Final Four' entre tantos grandes equipos que lo han intentado", remarcó Scariolo.

El entrenador del Real Madrid puso el foco "en el rendimiento". "Cada uno tiene su propio rendimiento, estrategia, planes de juego, forma de jugar, toma de decisiones, así que si te dejas llevar demasiado por las emociones, probablemente perderás un poco el control, y si no sientes esa motivación extra que supone estar en la cima del baloncesto de clubes aquí en Europa, probablemente te perderás una parte importante y también algo de combustible. El secreto está en encontrar el equilibrio adecuado entre lo racional y lo emocional", subrayó.

Sobre su enfrentamiento con Pedro Martínez, técnico del Valencia Basket y contra el que perdió la Copa Korac en 1990 cuando dirigía al Scavolini y el catalán al Joventut, confesó que el que se vuelvan a ver las caras casi cuatro décadas después con un título europeo en juego "dice mucho sobre el amor por este juego" que tienen ambos.

"Podríamos estar retirados y disfrutar de otra etapa de nuestra vida, pero quizás lo más importante es que nuestra familia no nos escucha. El baloncesto ha sido la parte más importante de nuestra vida, lo disfrutamos, lo amamos y también superamos el dolor gracias al baloncesto", apuntó.

Scariolo cree que los dos intentar aportar su "granito de arena para mejorar el baloncesto". "Intentamos respetar a los demás. A veces, nuestra industria no se caracteriza por mostrar respeto hacia los demás y nosotros intentamos hacerlo, y creo que es una forma de dar ejemplo a los entrenadores jóvenes sobre cómo se puede triunfar mediante el respeto, el trabajo duro, la confianza en el equipo y el respeto a los compañeros", sentenció después de haber recibido elogios también de Pedro Martínez.

El italiano expresó que cuando dejó de dirigir a España para volver al baloncesto de clubes y al Real Madrid, fue simplemente porque quería "vivir esta experiencia" y demostrarse a sí mismo que aún puede "ayudar a un equipo a ganar". La gente decía 'Oye, la selección nacional es diferente'. ¿Dónde está la diferencia? Sólo en la duración de la temporada", puntualizó.

CAMPAZZO: "VALENCIA BASKET TIENE UNA GRAN INTELIGENCIA DEFENSIVA"

Scariolo estuvo acompañado en la rueda de prensa por el base Facundo Campazzo, que admitió que "la experiencia" que puede tener la plantilla madridista "en este momento es muy importante y es un factor relevante, aunque no decisivo".

"El hecho de no jugar con 'Eddy' y Alex también influye, pero creo que nuestro trabajo ha consistido en disimular nuestras debilidades con nuestras fortalezas con el equipo unido, con el talento ofensivo y defensivo que tenemos. Si logramos disimular nuestras debilidades y sumar la experiencia y el talento del equipo, podemos lograr grandes cosas", manifestó.

Del Valencia Basket, no esconde que tiene muy buena defensa como demostró en el 'playoff' ante el Panathinaikos donde anuló a Kendrik Nunn en muchas ocasiones. "También tienen mucho potencial ofensivo y debemos estar muy preocupados por su capacidad de remontar, la dinámica y el ritmo del partido", avisó.

"Pero viendo cómo defendieron contra el Panathinaikos y cómo han defendido durante toda la temporada, donde hicieron un trabajo increíble con jugadores clave del Panathinaikos tanto individualmente como en conjunto. Tienen la capacidad atlética para defender a cualquier jugador y tienen una gran inteligencia defensiva como equipo. Será un partido muy difícil y se definirá por pequeños detalles", agregó el de Córdoba.