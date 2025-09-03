Scariolo: "No es un partido para quedarse deprimido sino para construir"

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Sergio Scariolo, aseguró que la derrota de este martes ante Italia en el Eurobasket 2025 por 67-63 no era "para quedarse deprimido sino para construir" y del que espera que "haya una buena enseñanza de maduración" para sus jugadores para que salgan "a muerte" el jueves en el duelo clave ante Grecia.

"Obviamente, fue un partido muy ajustado y quizás su experiencia marcó la diferencia, pero no es un partido para quedarse deprimido sino para construir sobre eso porque luchamos contra un equipo de nivel alto y estuvimos muy cercano. Aunque cometimos errores, luchamos hasta el final", admitió Scariolo en rueda de prensa tras la derrota.

El italiano dejó claro que no era el momento en pensar en la obligación de ganar a Grecia si Bosnia-Herzegovina supera horas antes a Georgia. "Hoy no es el día, mañana miércoles empezaremos a revisar los videos y vamos a trabajar en ello. Ahora no es el momento de hablar del próximo partido", zanjó.

"He dicho a los jugadores que no era un partido por el que salir deprimidos o destrozados, sí con un poco de rabia por no haber sabido concretar ese gran resultado que hemos tenido a tiro durante prácticamente todo el partido. Ahora, con toda normalidad descansar, recuperar, ver el vídeo de lo que tenemos que mejorar y de cómo tenemos que prepararnos contra Grecia para intentar sacar otro plan de partido que pueda funcionar como el del inicio y poder implementarlo posiblemente a lo largo de 40 minutos", añadió al respecto.

El seleccionador consideró que no había sido un partido que tuviese que crear "grandes preguntas sobre cambios que se puedan hacer". "También en los errores puntuales del partido de hoy se aprende y espero sobre todo individualmente que haya una buena enseñanza de maduración para nuestros jugadores y salir otra vez a muerte, como hemos hecho hoy, en el siguiente", demandó.

Del apretado final, el de Brescia lamentó que forzasen "un mal tiro" de Italia con 62-63 arriba y que el base Spissu, "el más pequeño de todos tuvo la viveza de capturar ese rebote ofensivo y de cobrar una falta". "Si cogemos ese rebote, posiblemente el partido podría haber ido en nuestra dirección y ahí se paró un poco la inercia que habíamos recuperado", confesó.

"Desde luego, nos han hecho mucho daño tanto Niang como Diouf en la 'pintura', los dos nos han hecho un auténtico destrozo contra defensa al hombre, contra zona, contra un marcaje u otro", remarcó el preparador del combinado nacional sobre la superioridad por dentro de su rival.

Finalmente, para Scariolo, no influyó "para nada, ni antes ni durante" la victoria de Bosnia-Herzegovina ante Grecia. "Hemos jugado el partido según lo que habíamos preparado. También está el rival, que se endurece, también está el nivel físico, que por supuesto el suyo es más alto en estos jugadores de gran fuerza, gran atleticismo en la 'pintura'", concluyó