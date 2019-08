Scariolo: "No queremos echar toda la leña al fuego desde el día uno"

Publicado 30/08/2019 16:15:38 CET

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha explicado que no llegan "perfectos" al primer partido del Mundial de China, que disputarán este sábado frente a Túnez, pero que no le preocupa porque no tienen intención de "echar toda la leña al fuego desde el día uno", pero sí de estar al máximo en "nivel de esfuerzo, compromiso, concentración y deseo de ganar".

"Hay que estar a tope de forma cuando realmente hay que estarlo. Este año tampoco llegamos perfectos y tampoco estar al cien por cien mañana, pero queremos tener una prestación positiva, sobre todo haciendo un inicio consistente y recuperando las muy buena sensaciones que hemos tenido durante buena parte de la pretemporada", detalló Scariolo ante la prensa en Guangzhou.

El seleccionador explicó que "recuperar la mejor forma individual de algunos jugadores que no llegan al cien por cien" como Marc Gasol o Rudy Fernández, ausentes en el último amistoso, también forma parte del "plan de los primeros partidos".

"Todo eso detrás de ganar, no me importa si por uno, cinco o quince puntos porque eso no da ninguna ventaja para la siguiente fase. No queremos echar toda la leña al fuego desde el día uno en el sentido de minutaje de jugadores o enseñar situaciones tácticas, pero sí a nivel de esfuerzo, compromiso, concentración y deseo de ganar. Eso, desde luego", advirtió.

Por otra parte, Scariolo se refirió al exseleccionador de fútbol, Luis Enrique Martínez, y lamentó que "hay muy pocas cosas peores que le puedan pasar en la vida a una persona que perder un hijo". "Admiro la forma en que Luis Enrique y su familia han llevado esta tragedia durante y ahora. Lamento la tragedia de un gran deportista como Luis Enrique. Pocas palabras le pueden aliviar", dijo.

Por su parte, Rudy Fernández subrayó que "las impresiones son buenas" y que ve al equipo "preparado y con ganas" para debutar en el Mundial. "Todo el mundo sabe la importancia que tiene empezar bien mañana y coger sensaciones positivas", recordó el nuevo capitán de la selección española.

"Me siento muy orgulloso de asumir este rol y de llevar muchos años ya en la selección española. Siempre lo he dicho, aquí hay muchos jugadores veteranos que sabemos cómo funciona la dinámica de esta gran familia y eso es lo que tenemos que demostrar desde el partido de mañana", pidió el balear, que también quiso mandar "muchísima fuerza" a Luis Enrique y su familia.