Scariolo espera "un diálogo más activo y expuesto" con Chus Bueno al frente de Euroliga

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este lunes que el nombramiento de Chus Bueno como nuevo CEO de la Euroliga espera que sirva para que haya un diálogo "más activo y expuesto" entre la organización y los clubes, con el objetivo de buscar "un punto de encuentro", aunque ha reconocido que la tarea es "de las grandes y duras".

"Todos esperamos un diálogo más activo y más expuesto, que busque un punto de encuentro y no un enfrentamiento. Personalmente, estoy un poco condicionado por la amistad personal que tengo con Chus (Bueno). Pero me parece, el hombre adecuado en el momento adecuado, aunque la tarea es de las grandes y duras", afirmó el técnico del Real Madrid, en la rueda de prensa previa a la visita de los blancos al Panathinaikos sobre el nombramiento de Chus Bueno como nuevo CEO de la Euroliga.

En cuanto a la visita al OAKA Arena, Scariolo señaló que es un partido catalogado como "muy difícil" por "la situación ambiental y la calidad de rival". "Nos queda la asignatura pendiente del rendimiento fuera de casa de Euroliga, que es una materia en la que todavía no estamos donde queremos estar", indicó.

El de Brescia apuntó que esta faceta es "casi la única" en la que necesitan "dar un salto". "No veo en nada diferente a los partidos de casa en la preparación, porque los jugadores son los mismos, y los rivales son los mismos en casa y fuera. Es una cuestión más de confianza, valentía, carácter y personalidad muy individual por parte de los jugadores", explicó.

"Panathinaikos es el equipo que menos triples tira de toda la Euroliga, por lo que creo que la clave es proteger nuestra pintura. Es obvio que es un equipo que te va a proponer un volumen muy alto de pick and roll y de aclarados. Y ahí, en uno contra uno, pasar los bloqueos, impactar el manejador va a ser muy importante. Es el equipo que menos tira de tres y que menos mete", analizó el italiano a los griegos.

El técnico madridista también habló del carácter que deben tener los jugadores para "poder competir". "Por supuesto que se trabaja y se activa. Se activa en función del sentido de urgencia o de importancia que tienen los momentos diferentes en una temporada. Estos son en todos los partidos de resiliencia, en los que hay que saber pasar por frustraciones, por dificultades, por momentos muy buenos de rival y no hay que descomponerse", subrayó.

Por último, confirmó la baja de Gaby Deck, al que los médicos han aconsejado que es mejor que "no juegue" estos partido y que "trabaje físicamente para ponerse a tope". "También tenemos una previsión de la Copa a medio o corto plazo y con él hay que tener una precaución un poco especial", concluyó.