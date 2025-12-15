Scariolo: "Nunca creí que tuviéramos un problema real jugando fuera de casa"

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este lunes que, pese a los malos resultados cosechados por el equipo fuera de casa a principio de temporada, nunca creyó que tuvieran "un problema real" jugando a domicilio, y que están "evolucionando poco a poco" conforme va avanzando el curso.

"En casa es un poco más fácil ir tirando de varios recursos y a nivel emocional tienes una energía superior. Nunca creí que tuviéramos un problema real jugando fuera de casa. El equipo va evolucionando poco a poco y al principio fuera de casa contra rivales que se viene más arriba se podía notar", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa a enfrentarse al Olimpia Milano, a domicilio, este martes en la jornada 14 de la Euroliga.

Scariolo incidió en que la concentración que tienen que poner en el campo será "fundamental". "Debemos estar preparados para defender los 24 segundos de la posesión porque ellos tienen jugadores capaces de tener esa frialdad para hacer cosas peligrosas en los últimos instantes de la posesión", añadió.

El de Brescia señaló que tienen que tener "paciencia en ataque, intentar correr y saber atacar los últimos segundos de las posesión con criterio". "Los últimos partidos del rival animan a una alerta total. Ha hecho grandes partidos y logrado victorias contra Olympiacos, Panathinaikos y Virtus; además, dominando los encuentros. Es un equipo con mucho talento y mucha experiencia, capaz de competir muy bien", analizó.

Por úlitmo, sobre el reparto de minutos de la plantilla, el técnico blanco apuntó que hay jugadores que están "un poco más maduros y preparados" para jugar "una competición respecto a la otra". "Tenemos momentos en los que tenemos que dar más vueltas porque no siempre estaremos con todos sanos y con buenas condiciones", concluyó.