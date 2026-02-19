Scariolo: "La prestación defensiva ha ido encarrilando el partido"

Sergio Scariolo, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

VALENCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, destacó la "prestación defensiva" de todos sus jugadores y "la eficiencia física" con la que llegaron este jueves a la Copa del Rey, para superar con autoridad al Unicaja y citarse con el anfitrión Valencia Basket en semifinales.

"Ha sido importante que hayamos recuperado la eficiencia física de todos los jugadores, cuando no la tenemos estamos mucho más sujetos a altibajos de rendimiento. Es la única razón siempre. Hace pocos días nos había puesto en grandes apuros Unicaja, satisfecho por el esfuerzo de todos los jugadores y por la posibilidad de haber llegado con todos los jugadores en buena condición física", afirmó en rueda de prensa en el Roig Arena.

El equipo blanco destronó al conjunto malagueño y se tomó además la revancha de la final perdida el año pasado en el Gran Canaria Arena. "El esfuerzo ha permitido repartir los minutos. Es cierto que nos hemos ganado el derecho de tener un día de descanso, pero que todo el mundo haya terminado sano, es un hecho importante", dijo.

"El Unicaja ha venido con problemas físicos, nosotros hemos puesto el partido en un plano de intensidad muy alto, y han fallado algún tiro que les ha quitado confianza. Si fuera ellos no me angustiaría demasiado, hay que pasar página y pensar en el siguiente partido. Son profesionales y estarán fastidiados, pero el equipo juega con seriedad, recuperarán a todo el mundo y para todos los rivales será otra historia", añadió.

Scariolo se quedó con ese nivel defensivo, por delante de la actuación en ataque de alguno de sus jugadores, a pesar de que se trataba de su primera Copa. "Lo que ha ido encarrilando el partido ha sido la prestación defensiva de todo el mundo. La tensión del sábado será diferente y ese será el bautismo de fuego para los jugadores. Luego empezará la Euroliga, los 'playoffs', todas las experiencias servirán, y la del sábado va a ser una gran experiencia de toma de conocimiento de qué es la tensión competitiva de una liga de nivel tan alto como la ACB", apuntó.

"Valencia es un equipo muy bueno, con una plantilla larga, con mucho mérito, arriba en los ranking de la ACB, una plantilla a medida del entrenador, tendrán además un apoyo tremendo de todo su público. Nosotros creo que podemos pensar de poder estar a la altura y competir contra ellos", añadió sobre la semifinal.

Por otro lado, el técnico italiano fue preguntado por Sergio Llull y por el paso al frente de su equipo en los últimos partidos. "Lo más importante es su capacidad mental de llevar su concentración a cotas tan altas que es contagioso. Sus compañeros le ven tan preparado que es un liderazgo de ejemplo contagioso", dijo del '23'.

"El trabajo está dando sus frutos poco a poco, defender es una faceta muy importante. Quieren ganar y saben que en momentos dados, cada uno tiene que dar un paso al frente", terminó.