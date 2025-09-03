Scariolo: "Tenemos carencias que no son corregibles y con las que tenemos que vivir"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto masculino, Sergio Scariolo, ha dicho que "todos los partidos enseñan" y ha admitido que su equipo tiene "carencias que no son corregibles" y con las que tendrá "que vivir" para plantar cara a Grecia durante la jornada 5 de su grupo en el Eurobasket, jugándose este jueves el billete hacia los octavos de final.

"Todos los partidos enseñan", aludió este miércoles a la derrota ante de Italia en la jornada 4. "Hemos visto imágenes, la mayoría positivas, porque tenemos que tener claro que, como hemos defendido los primeros 15 o 16 minutos, hay pocos equipos que puedan llegar a poder defender así. Pero también es cierto que luego hemos tenido algún error, que por supuesto es corregible, y otras carencias que no son corregibles y con las que tenemos que vivir y tenemos que aceptarlas e intentar compensar haciendo bien otras cosas", advirtió el entrenador italiano de 'La Familia'.

"Un poco tocado, evidentemente, porque físicamente ya es el cuarto partido y con un 'back-to-back' en el medio y la competición ya empieza a hacerse notar a uno más que a otros, obviamente. Y anímicamente, un poquito sí, porque si cogíamos ese rebote que le cayó en la mano de Spissu, probablemente hubiéramos ganado el partido, y eso un poco duele que has estado tan cerca de hacer algo tan importante. Pero bueno, ya hay que girar página y pensar en el siguiente porque necesitaremos todas las energías de las que estamos en posesión", dijo en su 'canutazo' de prensa.

"Son muchas cosas bien durante muchos minutos del partido. Luego, claro, fallas tiros libres o tiros abiertos, pero eso no es algo que quiera decir que lo has hecho mal. Obviamente no has tenido acierto en meter esos tiros, que por supuesto es importante meterlo, pero los has generado y has generado una cantidad muy importante de tiros, de buenos tiros. Eso mide la calidad del ataque, luego efectivamente hemos fallado algo en la 'pintura', hemos fallado algo en el triple, hemos controlado el rebote pero se nos ha escapado el decisivo...", enumeró Scariolo.

"Hay muchas cosas, sobre todo para los jugadores más jóvenes. 'Larry', que ha hecho un gran partido, pero justo en ese rebote tenía que estar ahí con su rival, pero que está dando pasos agigantados para convertirse en un jugador de alto nivel internacional", concluyó el seleccionador en sus declaraciones facilitadas por la Federación España de Baloncesto (FEB).