Willy Hernangómez: "Italia ya es pasado, hemos tomado nota"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pívot internacional español Willy Hernangómez ha comentado este miércoles que su derrota contra Italia "ya es pasado" y ha subrayado haber "tomado nota" y haber "aprendido" tras ver "en vídeo los fallos" durante esa jornada 4 del Eurobasket "y también las cosas buenas porque hubo bastantes cosas buenas", en la víspera de enfrentarse a Grecia.

"Aprendizaje, todo. Cada partido, cada entreno, cada vídeo que estamos viendo es un aprendizaje que nos llevamos en la mochila para el futuro. Y sin duda, los pequeños detalles ayer, nos quedamos con eso. Ya es pasado, hemos tomado nota, aprendido, visto en vídeo los fallos que hemos tenido y también las cosas buenas porque hubo bastantes cosas buenas", dijo en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

En Limasol (Chipre), definió como "importantísimo" para 'La Familia' esa cita ante Grecia "para seguir en el torneo". "Nuestra mentalidad es luchar por el partido contra Grecia, darlo todo e intentar ganar y sobre todo tener buenas sensaciones en el juego y seguir mirando adelante", agregó.

"Sabemos que es un partido muy complicado, que son jugadores muy físicos, que tienen muchísimo talento, pero que nuestra baza y nuestra fuerza, por así decirlo, es el juego en equipo en ambos lados", aludió al equipo liderado por Giannis Antetokounmpo, ala-pívot de los Milwaukee Bucks.

"Hombre, 100%; si no, no estaría aquí ni estaríamos ninguno", contestó sobre su fe de pasar a octavos de final. "Para nosotros la ambición es máxima. Siendo sincero, nosotros queremos que dependa de nosotros, que ganemos, que juguemos bien, que tengamos buenas sensaciones, que luchemos, que disfrutemos, que lo pasemos bien y que podamos ir a Riga. Luego, si lo hemos dado todo y hemos tenido mala suerte, les daremos la mano, pero dar lo mejor de nosotros mismos seguro", concluyó el jugador del Barça.