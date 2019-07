Scariolo: "Tenemos menos experiencia y talento, así que debemos tener más hambre e imaginación"

Publicado 09/07/2019 12:38:20 CET

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha reconocido que en la lista para el Mundial de China hay "menos experiencia y menos talento" que otro años, por lo que deberán jugar con "más hambre e imaginación" y aunque, se ha mostrado comprensivo con los jugadores que han rechazado estar en la convocatoria, sí lo ha comparado con un Pau Gasol que "hubiera matado por estar", pero que será baja por lesión.

"Tenemos menos experiencia y menos talento, así que debemos tener más hambre y más imaginación para plantear nuestra forma de jugar. La columna vertebral no va a variar, pero hay matices de todo tipo que tenemos que modificar. No es lo mismo jugar con Pau y Marc, Nico (Mirotic) y Serge (Ibaka), con jugadores más perimetrales... Antes teníamos jugadores que creaban canastas de la nada como Juan Carlos (Navarro) y Pau, ya no es así y eso es un desafío no solo para los jugadores, también para los entrenadores", explicó Scariolo ante la prensa tras anunciar su lista de 16 jugadores.

"No recuerdo un solo torneo en el que hayamos ganado medalla y hayamos estado todos al completo", recordó el técnico, consciente de que "igual en esta lista hay más ausencias" y seguro de que ha confeccionado "la mejor convocatoria posible teniendo en cuenta las disponibilidades de los jugadores".

"El recambio generacional ya empezó hace tiempo y en las 'ventanas' de clasificación dio un paso adelante. Es merecida la participación tan amplia de jugadores que han contribuido a clasificar al equipo para el Mundial. Somos muy conscientes de la dificultad de la tarea que tenemos por delante y el nivel de todos los rivales. Tendremos que buscar otros caminos para poder competir, pero también muchas ganas de poder hacerlo", aclaró.

Sobre las bajas de Ibaka y Mirotic, rememoró que "la única vez" que tuvo que elegir entre los dos naturalizados -solo puede ir uno- fue en 2011. "A partir de ahí nunca ha habido una elección entre dos disponibilidades plenas, siempre ha habido problemas de algún tipo. Cuando llega el momento de la lista compruebas las disponibilidades y en base a ellos redactas la lista. No hay que darle más vueltas", pidió.

"OTROS COMO PAU HUBIESEN MATADO POR ESTAR"

Preguntando por los motivos alegados por el hispano-congoleño y el hispano-montenegrino, Scariolo respondió que "hay que preguntárselo a ellos". "Hay razones físicas, personales, técnicas... Un poco de todo. Uno de los dos hubiese entrado en caso de que estuvieran disponibles. Otros como Pau hubiesen matado como estar y lamentablemente no ha podido por su lesión. Cada uno tiene sus argumentos, nuestro papel es acatarlas y centrarlos en los que están. Ellos os lo dirán, será más correcto así", subrayó.

En este sentido, pidió "destacar este tipo de compromisos especiales" como el que muestra el mayor de los Gasol. "Pau tiene 39 años, está en el tramo final de su trayectoria, ha ganado todo lo que se puede ganar en el baloncesto y sigue con la ilusión por estar. Hay que destacar en positivo lo especial que es Pau", remarcó.

En cuanto a Ibaka, con el que el seleccionador ha compartido vestuario esta temporada en los Raptors, Scariolo destacó que ha "tenido la posibilidad de conocer un Serge diferente", en el sentido de que le "ha parecido un jugador maduro, mucho más reflexivo, preocupado por el éxito del equipo".

"Ha sido una experiencia bonita y muy productiva. Serge tenía ganas de estar, pero ha tenido una temporada más larga que cualquier otro jugador y ha hecho un esfuerzo importante. No tengo la sensación de que haya cerrado definitivamente la puerta de la selección, ni mucho menos, y creo que no es el caso de nadie. Esas consideraciones se hacen año a año", aclaró sobre el africano, que no juega con la selección desde 2014.

"MARC ESTÁ PREPARADO PARA DAR UN PASO ADELANTE EN LIDERAZGO

En cuanto a los que sí están en la lista, el seleccionador dijo sobre Marc Gasol que "está llamado a dar un paso de liderazgo dentro del equipo y está preparado para hacerlo". "A nivel de juego ha terminado con hambre, pero físicamente estaba literalmente agotado. Estoy seguro de que le ha quedado baloncesto en la mano, la cabeza y el corazón. Su rol en Toronto es diferente al que tendrá en la selección y eso le va a venir bien. Marc ha sido de los que en todo momento me ha manifestado sus ganas e ilusión", agradeció.

En el plano puramente deportivo, el pívot de los Raptors "obviamente va a ser una referencia ofensiva y defensiva" para España en el próximo Mundial, pero el técnico advirtió de que también espero "mucho de otros jugadores". "Ya no tenemos esos referentes que eran salvavidas en momentos importantes del partido y ese vacío no lo tiene que llenar solo Marc, también tienen que hacerlo otros jugadores. Su talento, quizá único en el mundo, es lo que genera para sus compañeros. Puede ayudar a que sus compañeros metan 80 ó 90 puntos en un partido", resaltó sobre el catalán.

Además, el seleccionador también quiso agradecer la disponibilidad de todos esos jugadores que colaboraron en las 'ventanas' y que no han entrado en la lista. "Me han hecho mucha ilusión las respuestas de los que no han podido estar porque todos han respondido con clase, compromiso y sentido de pertenecer a este equipo. Eso quiere decir que todo el trabajo de estos dos últimos años para ampliar la base de jugadores seleccionables ha dejado un poso importante de compromiso", expresó.