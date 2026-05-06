Scariolo: "Tenemos que recuperar la frescura y contar con mayor lucidez en ataque"

Archivo - El entrenador del Real Madrid Sergio Scariolo durante un partido - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, cree que deben "recuperar la frescura" y "contar con mayor lucidez en ataque" en el cuarto partido de su 'playoff' de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv israelí, frente al que cayó 76-69 el pasado martes.

"Tenemos que recuperar la frescura que nos faltó el martes que, evidentemente, fue el problema principal de este tercer partido. Tenemos que ajustar algo en defensa, pero no creo que demasiado, hay dos o tres aspectos que tenemos que mejorar y contar con mayor lucidez en ataque", señaló Scariolo en declaraciones recogidas por la web del Real Madrid.

El técnico del conjunto madridista pidió a sus jugadores "ser capaces de identificar cuáles son los puntos de ventaja" y recalcó que el Hapoel demostró que "tienen buenos defensores en la cancha". "Hay cosas que tenemos que mejorar, teniendo en cuenta que ya hemos jugado muchas veces contra ellos", subrayó.

"Cuando juegas contra un equipo de tu mismo nivel llega un momento en que son los detalles los que deciden. Ellos tuvieron un 'puntito' más, incluso de urgencia y necesidad, porque si perdían iban a caer eliminados", recordó Scariolo.