Scariolo: "Todos tienen que aportar en defensa si queremos un equipo cohesionado"

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, durante el partido contra el Olympiacos griego en la jornada 2 de la Euroliga. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, explicó que todos sus jugadores "tienen que aportar en defensa" para ser "un equipo cohesionado" en el momento en el que lleguen los partidos importantes de la temporada, aunque se mostró "contento" con el "esfuerzo" realizado en la victoria este jueves frente al Olympiacos griego en la segunda jornada de Euroliga.

"Estoy muy contento con el esfuerzo del equipo. Tenemos un potencial defensivo muy bueno y en ataque tenemos que trabajar las situaciones de ventaja, pero la defensa tenemos que explotarla, para poder anotar fácil al contraataque. Todos pueden aportar en ataque, pero sobre todo tienen que aportar en defensa si queremos un equipo cohesionado que se preocupe de ser bueno cuando realmente cuenta", afirmó Scariolo en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico italiano felicitó a sus jugadores por la victoria en casa frente a un Olympiacos que "en el primer cuarto" demostró "por qué han sido uno de los mejores equipos los últimos años". "Hemos ido de menos a más gracias al apoyo de la afición, pero la diferencia ha sido que hoy el acierto ha sido el normal. Hemos generado muchos buenos tiros, hemos tenido buen porcentaje de triples y eso nos hace ver las cosas de un color diferente", apuntó.

"Nos hemos dado cuenta que hay que hacer una gran defensa, y hemos dado un paso adelante para quitarles espacio. Quizás a otros equipos les puedes dar algo más, pero a un equipo de 'Final Four' como ellos, no. Hoy ha habido algún fallo de concentración, pero menos que en otros partidos", explicó el de Brescia.

En referencia a la mejoría en el lanzamiento de tres tan solo dos días después del 3 de 23 firmado en Bolonia, Scariolo explicó que "hay situaciones que se pueden entrenar". "Entre partido y partido, el entrenamiento es mental y visual, no puedes cansar a los jugadores, pero hay áreas de mejora que se pueden hacer aunque no entrenes con contacto", subrayó.

"Los tiros del otro día eran igual de buenos que los de hoy. Sin embargo, a veces entran, sobre todo cuando tienes más confianza, y a veces no, cuando tienes más inseguridad. No tenemos una capacidad desde el triple estratosférica, pero poco a poco mejoraremos", continuó el exseleccionador español sobre los porcentajes de acierto de su equipo en el triple.

Por último, el entrenador madridista dedicó unas palabras de elogio al croata Mario Hezonja, quien volvió a ser el máximo anotador del equipo. "Me habían asustado, no dentro del club, en general. Estoy contento con su actitud, es una persona que quiere mejorar, ser disciplinado, y ayudar al equipo. Ha cometido errores, pero acepta las críticas y las correcciones y esta la única manera para ser un líder ejemplar. Está en el buen camino", finalizó.