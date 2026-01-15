Scariolo: "Una victoria contra el Barça sería extremadamente importante"

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este jueves que una victoria en El Clásico de la Euroliga ante el Barcelona sería "extremadamente importante" para el equipo a nivel clasificatorio, porque les permitiría igualarles en la tabla clasificatoria y colocar un 2-0 favorable en los enfrentamientos directos, un aspecto clave en el caso de "probables finales igualados con muchos equipos involucrados".

"Es un partido difícil contra un gran equipo, con grandes jugadores, un gran entrenador, y con gran importancia en la clasificación. Tenemos poca distancia en la tabla, y poder adquirir un triunfo contra un rival cercano sería extremadamente importante, sobre todo en el caso de probables finales igualados con muchos equipos involucrados", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo de la jornada 22 de Euroliga ante el Barcelona.

Scariolo insistió que es un duelo "importante para la clasificación", porque pueden alcanzar a "un rival directo" y hacerse con un 2-0 en el enfrentamiento directo. "Obviamente somos conscientes de que va a ser una tarea muy difícil y que tendremos que presentar una versión muy sólida para ganar. Todos los partidos contra equipos que tienen tus mismas victorias, una más o una menos, son importantes", recalcó.

El técnico italiano destacó la importancia que tendrá la defensa y el rebote en el partido: "En los primeros partidos hemos metido más de 100 puntos de media, prevemos que esto no vuelva a pasar. Entonces se hace más evidente la necesidad de defender y sobre todo rebotear. Allí cogimos 14 rebotes más y ganamos, aquí, en Liga, cogieron 14 o 15 rebotes más y ganaron ellos. Esa ha sido siempre la clave de estos partidos".

Sobre el momento físico en el que llegan los blancos, apuntó que el equipo "está bastante bien". "Obviamente en esta temporada hay siempre pequeñas cosas, pero creo que como hemos llevado los primeros meses nos ha evitado hasta ahora problemas graves y que los jugadores hayan llegado especialmente fatigados", argumentó.

El de Brescia destacó la importancia de la vuelta de jugadores como Jan Vesely y Darío Brizuela, ambos baja en el duelo liguero del 4 de enero. "Tenemos que tenerlo muy en cuenta, son dos grandes jugadores que son decisivos. A pesar de que nuestra identidad tiene que mantenerse, la preparación táctica del partido la tenemos muy en cuenta", explicó.

Por último, el ex seleccionador español confesó que pese a que "percibe" la "rivalidad" de este tipo de partidos, prefiere centrarme en el hecho de que es "un partido contra un equipo muy bueno, extremadamente experto y con jugadores con mentalidad ganadora". "Me centro más en lo que es, digamos, la parte del campo", concluyó.