La selección española vuelve atrás en el tiempo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto cayó eliminada este jueves en la fase de grupos del Eurobasket que se está disputando en Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, quedándose fuera de la lucha por las medallas por tercer gran torneo consecutivo y por primera vez a nivel continental desde hace casi 30 años.

España no pudo superar el primer corte en la defensa de su título logrado contra todo pronóstico de 2022 y se despidió a las primeras de cambio, pagando cara sobre todo su derrota inicial ante Georgia y el hecho de haberle faltado algo de temple en los apretados finales ante Italia y Grecia.

El combinado que dirige Sergio Scariolo había sido un asiduo de la pelea por el podio del Campeonato de Europa. De hecho, desde que en la edición de 1997, en la que fue anfitrión y cayó en cuartos, había encadenado hasta su llegada a Chipre once presencias seguidas en la penúltima ronda, con el añadido de que en diez sumó medalla, fallando únicamente en 2005, con el cuarto puesto.

En total, cuatro oros (09, 11, 15 y 22), todos con el italiano en el banquillo, tres platas (99, 03 y 07) y tres bronces (01, 13 y 15), algo que ninguna otra selección en Europa fue capaz de replicar en ese periodo de tiempo y que aumenta un tanto esa sensación de decepción tras el rendimiento ofrecido en Limassol.

Y la eliminación de la todavía actual campeona continental en la fase de grupos es la primera que sufre, sin contar Juegos Olímpicos, tan temprano desde hace más de 30 años. Fue en el Mundial de Canadá de 1994, con la recordada derrota ante China (74-78), que la dejó fuera en un primer grupo con Estados Unidos y Brasil.

En un Eurobasket, en cambio, hay que remontarse a 1977 para la última vez que no se pasó una fase de grupos por culpa de un triple empate con los Países Bajos, frente a la que se perdió contra todo pronóstico, y Bélgica, lo que condenó a España a jugar un Preeuropeo para clasificarse para el siguiente.

PEOR RACHA SIN SEMIFINALES DESDE LOS 90

Además, la selección española no pudo entrar en la lucha por las medallas por tercer gran torneo consecutivo, y cuarta de los últimos cinco, lo que es su peor racha desde los años 90, en parte motivada por la renovación que ha tenido que ir acometiendo Sergio Scariolo y que ahora deberá continuar su sucesor que, al igual que el italiano, posee ahora mucho menos talento que desde principios de siglo cuando llegaron los históricos 'juniors de oro'.

España cayó en cuartos en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021, con la mala suerte de quedar emparejada con los Estados Unidos (95-81), mientras que en la defensa del título mundial en 2023 una derrota inesperada ante Letonia le obligó a ganar a la Canadá del estelar Shai Gilgeous-Alexander, cayendo 88-85 tras ir 73-61 arriba en el cuarto final. El combinado norteamericano también se cruzó en el camino español en el durísimo grupo de París 2024 con Australia y Grecia, y su triunfo, también por 88-85, apeó a los de Scariolo en el 'grupo de la muerte'.

Hay que remontarse a la década de los 90, cuando el baloncesto español estaba en busca de su rumbo, para ver una racha similar sin pelear por las medallas. La selección fue bronce europeo en 1991, pero luego vino al año siguiente el fiasco en los Juegos Olímpicos de Barcelona, con el recordado 'Angolazo', el quinto puesto del Eurobasket de 1993, la mencionada eliminación en la primera fase en el Mundial de 1994, el sexto y el quinto puesto en los Eurobasket de 1995 y 1997, con la no clasificación entre medias para los Juegos de Atlanta de 1996, y el quinto puesto del Mundobasket de 1998, mala dinámica cortada de raíz con la plata europea del 99 que desencadenó la mejor era de la selección.

Además, la Absoluta masculina puso un pequeño borrón al gran verano del baloncesto español, que sumó medallas en varios campeonatos, empezando por la medalla de plata de la selección femenina en el Eurobasket, un premio que pudo ser incluso oro. La Sub-18 y Sub-20 femeninas se proclamaron campeonas continentales semanas después, mientras que la Sub-19 se subió al podio del Mundial con un gran bronce. A nivel masculino, la Sub-18, con el triple casi sobre la bocina de Guillermo del Pino, se coronó campeona de Europa.