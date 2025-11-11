La selección femenina de baloncesto arranca su concentración con miras al Premundial

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto comenzó este lunes su concentración y los entrenamientos para la disputa en esta ventana internacional del Torneo de La Línea de Concepción, primera plataforma de pruebas de cara al Premundial del año que viene.

El seleccionador nacional Miguel Méndez convocó a 16 jugadoras para empezar a trabajar para la próxima gran cita de importancia para la actual subcampeona de Europa, que del 11 al 17 de marzo en Puerto Rico buscará el billete para el Mundial de Alemania del mes de septiembre en un torneo donde se medirán, además de la anfitriona, a Nueva Zelanda, Senegal, Italia y Estados Unidos.

Méndez comenzará a afinar a la puesta a punto para esta cita con esta concentración que terminará con la disputa de un triangular en la localidad gaditana contra Italia y Francia, a las que se medirá el próximo viernes 14 y el domingo 16 respectivamente.

El técnico gallego tendrá la buena noticia de los regresos respecto al Eurobasket de jugadoras como Maite Cazorla, María Conde, Laura Quevedo y Megan Gustafson, mientras que destaca la baja sobre todo de Raquel Carrera, aparte de la capitana Alba Torrens.

Esta lista, la completan Iyana Martín, Aina Ayuso, Mariona Ortiz, Claudia Soriano, Helena Pueyo, Elena Buenavida, Andrea Vilaró, Paula Ginzo, Irati Etxarri, María Araújo, Awa Fam y Alicia Flórez, esta última debutante.

"Será una concentración muy importante para poder preparar el PreMundial, a pesar de que todavía falten algunos meses. En marzo tendremos poco tiempo y además el viaje a Puerto Rico es largo. Por eso, esta semana de noviembre será muy necesaria para refrescar ideas y jugar dos muy buenos partidos contra Francia e Italia. Estamos deseando reencontrarnos con el equipo que tan bien nos representó en el pasado Eurobasket", advirtió Méndez tras dar a conocer la semana pasada la lista.