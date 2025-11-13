La selección femenina de baloncesto comienza a mirar el Premundial ante Italia y Francia

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto afrontará este fin de semana su primera prueba de cara al importante Premundial del próximo mes de marzo, y lo hará con la disputa del Torneo Internacional de La Línea de la Concepción (Cádiz) para medirse ante Italia y Francia, tercera y cuarta clasificadas del pasado Eurobasket.

El combinado nacional vuelve a la acción casi cinco meses después de la amarga medalla de plata en ese Eurobasket, tras no poder sujetar un oro que tenía prácticamente en su mano frente a Bélgica y después de firmar un gran campeonato donde supo sobreponerse a todas las bajas y a la inexperiencia de gran parte de sus jóvenes jugadoras.

El equipo que entrena Miguel Méndez ya tiene una hoja de ruta para preparar la primera gran cita del año que viene, el Premundial que tendrá que disputar muy lejos de casa, en Puerto Rico, ante la anfitriona, Nueva Zelanda, Senegal, Estados Unidos y una Italia con la que abrirá este torneo amistoso. El objetivo es lograr uno de los tres billetes que hay en juego, sin contar a las estadounidenses, ya clasificadas.

Y para esta primera puesta a punto, el técnico gallego tiene la buena noticia de recuperar a varias de las más veteranas con las que no pudo contar en el Eurobasket como Maite Cazorla, María Conde, Laura Quevedo y la nacionalizada Megan Gustafson, aunque también tiene alguna baja relevante como la de la pívot Raquel Carrera y la de la veterana Alba Torrens.

En un equipo donde la única debutante es Alicia Flórez, jugadora del Durán Maquinaria Ensino, Méndez mantiene el bloque que estuvo en la cita continental, con la buena noticia también de la vuelta ya de la joven base Iyana Martín, que se perdió los últimos partidos por una colitis infecciosa. Aina Ayuso, Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Elena Buenavida; Andrea Vilaró, Paula Ginzo, Irati Etxarri, María Araújo y Awa Fam son las otras nueve jugadoras que lograron la plata europea.

El primer duelo será este viernes a las 18.45 horas ante Italia, rival conocido porque antes de encarar el Eurobasket ya jugó un amistoso en la localidad de Inca con claro triunfo por 57-42. Después, cerrará el domingo (17.00) contra Francia, privada de muchas de sus jugadoras más importantes que la llevaron a la plata olímpica, pero con ganas de revancha tras la derrota por 65-64 ante las españolas en la semifinal del Campeonato de Europa.