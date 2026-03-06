La selección femenina de baloncesto se concentra este sábado para preparar el PreMundial

Archivo - La selección española femenina de baloncesto durante un entrenamiento - FEB - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto se concentrará este sábado en Madrid para empezar a preparar la fase de clasificación para el Mundial de Baloncesto que se disputará el próximo mes de septiembre en Alemania y que tendrá que disputar en Puerto Rico.

Las 12 internacionales convocadas por el seleccionador nacional Miguel Méndez se reunirán en la capital este sábado y realizarán únicamente dos sesiones de entrenamiento antes de poner el lunes rumbo a Puerto Rico donde tendrán que buscar el billete para la próxima Copa del Mundo.

España, que no participó en el anterior Mundial en el año 2023, jugará este PreMundial en el país americano del 11 al 17 de marzo con el objetivo de ser una de las tres mejores selecciones, sin contar a la potente Estados Unidos que juega esta fase pero está clasificada.

La actual subcampeona de Europa debutará el miércoles 11 ante Nueva Zelanda (18.00 hora peninsular) y continuará su participación el jueves 12 frente a Senegal (18.00). El sábado 14 se medirá a Puerto Rico (1.00 hora peninsular del domingo), el domingo 15 jugará contra Italia (21.00) y cerrará la fase el martes 17 ante Estados Unidos (21.00).

La lista ofrecida a principios de esta semana por Méndez mantiene nueve de las doce jugadoras que conquistaron la medalla de plata continental y presenta pocas variaciones respecto a la última convocatoria de noviembre, aunque el técnico vuelve a contar con tres jugadoras importantes como la base Maite Cazorla, la pívot hispano-estadounidense Megan Gustafson y la alero María Conde, que no estuvieron en el Eurobasket por lesión. Aina Ayuso, Iyana Martín, Mariona Ortiz, Elena Buenavida, Helena Pueyo, María Araújo, Raquel Carrera, Awa Fam y Paula Ginzo repiten respecto a este último gran torneo.

--JUGADORAS CONVOCADAS PARA EL PREMUNDIAL.

-Bases: Aina Ayuso (Hozono Global Jairis), Iyana Martín (Perfumerías Avenida) y Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza)

-Escoltas/Aleros: Elena Buenavida (Valencia Basket), Maite Cazorla (USK Praga), María Conde (Familia Schio) y Helena Pueyo (Casademont Zaragoza)

-Pívots: María Araújo (Valencia Basket), Raquel Carrera (Valencia Basket), Awa Fam (Valencia Basket), Paula Ginzo (DVTK Miskolc) y Megan Gustafson (Las Vegas Aces)