La selección femenina cierra su grupo del Mundial de BSR con victoria sobre Australia

Archivo - Beatriz Zudaire lanza a canasta durante un partido de la selección femenina de BSR - BR ESPAÑA - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas cerró este martes su fase de grupos del Mundial que se está disputando en la ciudad canadiense de Ottawa con una trabajada victoria ante Australia (55-50), buen refuerzo antes de afrontar unos duros cuartos de final contra los Países Bajos, actual campeona paralímpica, mundial y europea.

Después de su histórica victoria ante China (44-41), el equipo que entrena Víctor Ramos sacó partido a su día de descanso para librar otra dura batalla contra el combinado oceánico, que decantó a su favor gracias a un gran cuarto final en los dos lados de la pista. Bea Zudaire, con 15 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, fue la mejor del equipo español, donde destacó también la joven de 13 años Carmen Hernández con 8 puntos.

España comenzó por detrás en el partido, pero supo rehacerse para firmar un gran final de primer cuarto y acabar mínimamente por delante (15-14). A los dos equipos les costaba anotar, sobre todo a las españolas que se pasaron más de cinco minutos sin hacer un punto, pero su rival no le sacó partido más allá que para irse al descanso por delante (25-27).

El equilibrio se mantuvo tras el paso por los vestuarios, pero Australia siguió con más acierto y se acercó al triunfo de cara a los diez minutos finales (35-41). Sin embargo, ahí apareció la mejor versión del actual bronce europeo, con buena aportación de la joven de 13 años Carmen Hernández, y tras igualar el partido de nuevo, se despegó por fin con un parcial de 8-0 con el que pudo asegurar la victoria. Este miércoles, madrugada del jueves en España, buscará sorprender a los Países Bajos para hacer historia y pelear por las medallas.